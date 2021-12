Che lusso: la casa che tutti invidiano al centrocampista dell’Inter

Stefano Sensi e Giulia Amodio vivono in una casa spettacolare: ecco dove abita il talentuoso centrocampista dell’Inter.

Non solo una moglie splendida. Stefano Sensi può godere anche di una casa spettacolare! Il centrocampista dell’Inter, che nel 2021 si è sposato con la magnifica Giulia Amodio, madre del suo primo figlio, è balzato suo malgrado agli onori delle cronache per un furto in casa avvenuto mentre si giocava la sfida tra Inter e Torino a San Siro.

I ladri hanno portato via una refurtiva da circa 200mila euro, regalando alla coppia momenti di grande smarrimento, che proprio in questi giorni aveva completato il cambio di arredamento nella loro splendida dimora, che sta per accogliere un nuovo inquilino.

L’abitazione di Stefano Sensi e di Giulia Amodio si trova nel cuore di Milano, in zona Gae Aulenti, a due passi dalla stazione Garibaldi e dal fulcro economico della metropoli lombarda. Una zona molto ricca, e purtroppo spesso obiettivo privilegiato per i malintenzionati, che avranno potuto farsi ingolosire anche dalle tante foto della casa pubblicate dalla stessa influencer sui suoi account social.

Stefano Sensi, casa da urlo: le foto di Giulia Amodio

Ormai marito e moglie da diverso tempo, in vista della nascita del primo figlio, Giulia e Stefano hanno pensato di rifare la propria casa affidandosi a una popolare azienda di design per l’arredamento di interni ed esterni, specializzata nel settore luxury. Il risultato? L’appartamento della coppia è diventato se possibile ancora più invidiabile, come mostrato dalla stessa signora Sensi attraverso foto e post su Instagram.

D’altronde, in questi mesi Giulia non ha mai negato ai suoi fan di dare una sbirciatina alla casa in cui abita con Sensi. Sappiamo ad esempio che hanno una bella vetrata a vista su una sorta di elegante e moderno cortile interno.

Una casa dallo stile decisamente contemporaneo, come dimostrato dai lampadari e dalle porte, oltre che dai mobili che riusciamo a scorgere attraverso gli scatti della meravigliosa Giulia. A riscaldare l’ambiente, in cui prevalgono il nero e toni freddi tra il bianco, il beige e il marrone, è un parquet di estrema eleganza, dal colore chiaro, come d’altronde sono chiari quasi tutti i muri, su cui non mancano appesi dei quadri minimalisti, che perfettamente si adeguano allo stile scelto dalla coppia.