Lazio in missione Argentina: dal Sudamerica un aiuto in difesa

La Lazio valuta il meglio dall’Argentina, cercando un elemento utile per il presente. In particolare, sembra aver trovato una soluzione ai suoi problemi in difesa.

Una Lazio ancora precaria cerca di migliorare il suo status. Il gioco sarriano si è visto a tratti e le tante polemiche non fanno di certo bene all’ambiente. Il mese di dicembre ha messo insieme discussioni e tanti malumori, troppe sono state le vicende extra campo.

Arrivati ora al termine del girone d’andata, la Lazio deve pensare a come migliorarsi sul mercato. Un banco di prova importante per capire quali possano essere le ambizioni dei biancocelesti, che prima dovranno cedere gli elementi in esubero per poi tuffarsi nelle trattative.

Non potendo spendere esageratamente, si valutano scelte intelligenti e sostenibili. La scelta della Lazio è di virare verso il Sudamerica, sfruttando alcune buone condizioni favorevoli.

Il club biancoceleste in alcuni casi ha pescato delle gemme, altre volte ha importato una serie di bidoni che difficilmente i tifosi scorderanno. Chiaramente l’augurio dei tifosi è di trovare un campione, in Argentina abbondano i calciatori pronti al volo transoceanico per giocare nel nostro campionato.

La soluzione a portata di mano

In particolar modo, la Lazio sta monitorando la situazione di un difensore. Un elemento importante che in Argentina ha fatto parlare bene di sé, ha maturato esperienza e soprattutto potrebbe arrivare a prezzo di saldo.

Anche i media sudamericani sono così attraversati dalle voci che vogliono la Lazio fiondata sul terzino del River Plate Fabrizio Angileri. Un calciatore protagonista nello storico club argentino, che gioca con vigore e buona continuità da diverse stagioni.

Un terzino che piace, perché ha gamba, capacità di corsa, fa buoni cross ed ha una buona predisposizione a coprire tutta la fascia sinistra. Sembra essere adatto per il gioco di Maurizio Sarri, sulla corsia sinistra ad Hysaj stanno toccando gli straordinari e aver un uomo in più fa sempre bene.

Soprattutto se sarebbe pronto direttamente da mettere in campo, perché Angileri sembra molto disciplinato tatticamente e non avrebbe problemi a capire il calcio italiano. Classe 1994, ha per altro il contratto in scadenza nel 2023 con una situazione sponda River tutta particolare.

Il calcio in Argentina ha nuovamente una crisi economica da considerare, e in questo vento anche il River si sta trascinando. Gli argentini per altro sono riusciti a pagare dopo anni e con difficoltà le ultime rate del difensore (era prima al Goday), quindi ne hanno ora piena facoltà per venderlo.

La sua clausola rescissoria è di 17 milioni di dollari, esagerata soprattutto data la crisi economica e il contratto verso la scadenza. La Lazio sogna già di prenderlo a poco per farlo arrivare subito in Italia.