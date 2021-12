Stadi più belli d’Europa: c’è anche l’Italia

Tra gli stadi più affascinanti d’Europa spiccano anche alcuni presenti in Italia. Andiamo a scoprire quali sono.

Il più imponente stadio d’Europa è sicuramente il Camp Nou che ospita le competizioni casalinghe del Barcellona dal 1957. La struttura può accogliere intorno ai 98 mila spettatori ed è provvista, al suo interno, di uno spettacolare museo di circa 3.500 metri quadrati che racchiudono tutta la storia della squadra. Al suo interno si possono ammirare, addirittura, le opere d’arte di artisti spagnoli e visitare una delle più grandi collezioni mondiali di memorabilia sulla storia del calcio. Fino al 2001, la struttura era nota ufficialmente come Estadi del Futbol Club Barcelona. In seguito, un referendum tra i soci del club decretò il cambio del nome in Camp Nou (“campo nuovo” in catalano).

Gli stadi più imponenti

L’Allianz Arena è l’unico stadio al mondo che cambia colore grazie ai cuscinetti che si colorano a seconda della squadra giocante. La struttura, soprannominata gommone per la sua forma, ha una capienza di 69 mila posti a sedere che si sviluppano su tre anelli di uguale capienza. In Inghilterra spicca sicuramente l’Old Trafford, considerato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio. Soprannominato The Theatre of Dreams da Bobby Charlton, ha ricevuto le 5 stelle dalla Uefa.

In Italia i due stadi più importanti e affascinanti sono senza dubbio San Siro, che ospita le partite di Milan e Inter, e lo Juventus Stadium. A San Siro, denominato la Scala del Calcio, si sono esibiti anche i maggiori artisti musicali, italiani e non solo.

Drastica decisione

Le società di Inter e Milan hanno convenuto che abbattere lo stadio San Siro sia la soluzione più efficace e semplice. I tempi lunghi e l’impossibilità di gestire la convivenza di un cantiere così complesso con lo svolgimento dell’attività sportiva hanno spinto le due società a prendere questa drastica decisione. Vasco Rossi si è schierato contro la demolizione dell’impianto dichiarando: “San Siro è stata la storia della mia straordinaria avventura. San Siro è per sempre”.