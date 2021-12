Mourinho, nel futuro c’è Osimhen: svolta per lo Special One

Cambia tutto per José Mourinho e la Roma. Lo Special One può iniziare a sognare un grande nome per il futuro: Victor Osimhen.

Una svolta incredibile potrebbe presto investire José Mourinho. Il tecnico portoghese della Roma potrebbe, tra non molto, allenare uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo, un top player assoluto del calcio italiano: Victor Osimhen, attuale punta titolare del Napoli di Spalletti (anche se fermo ai box per un infortunio).

Pensare a Mourinho nuovo tecnico dell’ex Lille è fantamercato? Forse sì. In effetti appare difficile, se non impossibile, che entro pochi anni lo Special One possa tentare una terza avventura italiana sedendosi sulla panchina del Napoli, oggi come oggi tutto meno che traballante, al di là dei tanti inciampi di Spalletti dell’ultimo periodo.

Altrettanto difficile appare un affondo della Roma per Osimhen, che dovrebbe essere strappato a una diretta concorrente e una bottega notoriamente cara come quella gestita da Aurelio De Laurentiis. E allora come potrebbe mai essere possibile che i destini di Mourinho e di Osimhen finiscano per incrociarsi? La risposta arriva, a sorpresa dalla Nigeria.

Mourinho allena Osimhen? In Nigeria lo vogliono come ct

Sembra incredibile, ma è vero: la Nigeria vuole strappare Mourinho alla Roma. Questo almeno è quanto riportato da uno dei principali quotidiani locali, This Nigeria. A quanto pare il presidente della Federcalcio delle Super Aquile avrebbe contattato due portoghesi per prendere il posto del commissario tecnico uscente, Egouaven.

Uno dei due tecnici lusitani è José Peseiro, allenatore con un passato da vice al Real Madrid ma decisamente giramondo: in carriera ha allenato lo Sporting Lisbona ma anche l’Al Hilal, il Panathinaikos, il Rapid Bucarest, il Porto, e poi Nazionali come l’Arabia Saudita e il Venezuela. Un profilo che sarebbe dunque perfettamente in linea con le ambizioni della Nigeria.

Attenzione però alla grande suggestione che porta a José Mourinho. Anche lo Special One, secondo fonti nigeriane, sarebbe stato contattato dalla Federazione. Certo, per convincerlo servirebbero tantissimi soldi, forse anche troppi per una Federazione che non fa della ricchezza il suo forte. Ma chissà che il fascino di una sfida nuova, con una squadra peraltro piena di promesse, non possa spingerlo ad accettare anche una proposta sulla carta meno allettante.