Elisa De Panicis mostra tutto: l’ex fiamma di Ronaldo incanta

Elisa De Panicis senza filtri: l’ex di Ronaldo mostra tutta la sua bellezza sui social e incanta i follower.

Una bellezza unica, così tanto da rapire l’attenzione di Cristiano Ronaldo. Elisa De Panicis fu invitata dal campione portoghese sul suo yacht, dopo la fine del rapporto con Irina Shayk. Nel 2016, infatti, la splendida modella italiana partecipò a Supervivientes, programma simile all’Isola dei famosi.

Leggi anche: Che lusso: la casa che tutti invidiano al centrocampista dell’Inter

Cr7 rimase folgorato dalle forme e dalla simpatia di Elisa De Panicis, e fece di tutto per trovare il modo di conoscerla. Quell’invito sullo yacht infatti fece parlare molto e la modella dichiarò che i due non fecero nulla per nasconderlo, parlando di momenti intensi vissuti con l’attaccante ex Juventus.

Elisa De Panicis mostra tutto: fan impazziti

Ad ogni scatto postato, le reazioni sono tantissime. Del resto, Elisa De Panicis è una modella da un milione di followers che non perdono di vista il suo profilo in attesa di un’altra foto da perdere il fiato. Accadde lo stesso a Ronaldo ma questa volta la modella e influencer nata a Desio ha davvero acceso l’entusiasmo dei fans.

Leggi anche: Dayane Mello, in intimo infiamma: Balotelli, Borriello e quel tifoso speciale

Sguardo che rapisce, forma fisica impeccabile, una bellezza unica. I commenti sono tantissimi. La De Panicis infatti non è amata solo in Italia ma anche in Spagna, dove impazziscono per lei. Una curiosità. La modella parla italiano, spagnolo, inglese, francese e portoghese. Bella e brava insomma, per smentire un luogo comune su molte bellezze italiane, secondo alcuni più concentrate a mostrare il loro corpo che alla cultura.