Milinkovic-Savic, addio alla Lazio: ha già scelto il nuovo club

Milinkovic-Savic tiene in ansia i tifosi della Lazio. Il rapporto con Sarri non è sbocciato e il suo futuro è sempre più lontano da Roma.

Tiene banco in casa Lazio la delicata questione Milinkovic-Savic. Il sergente, alla sua settima stagione in maglia biancoceleste, è in rotta di collisione con il tecnico Sarri e la società. Acquistato il 6 agosto del 2015 dal Genk per una cifra di circa 10 milioni di euro, il serbo è diventato subito una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Durante la sua esperienza laziale, Milinkovic ha raggiunto la piena maturità calcistica, affermandosi come uno dei centrocampisti più forti della serie A e d’Europa. Il prezzo del cartellino è salito alle stelle e sembra ormai inevitabile il destino del giocatore.

Milinkovic-Savic, arrogante e presuntuoso

Sarri avrebbe definito Milinkovic-Savic così: arrogante e presuntuoso. La scintilla, nel rapporto tra il serbo e il tecnico biancoceleste, non è mai scattata e la Lazio deve valutare, adesso, come risolvere la situazione. Alla luce degli ultimi avvenimenti, Sarri sembra essere intenzionato a punire gli atteggiamenti del proprio giocatore spedendolo in panchina nella trasferta di Venezia.

Non è passata inosservata la fuga di Milinkovic-Savic e di altri 6 giocatori dall’hotel St Regis prima del discorso del presidente, punita con una multa salata da 50 mila euro. Il centrocampista, inoltre, sembrerebbe essersi fatto sfuggire qualche parola di troppo contro il mister, durante l’allenamento.

Cessione in vista

Sembra dunque essere giunta al capolinea l’esperienza di Milinkovc-Savic con la maglia biancoceleste. La conferma è arrivata anche dalle parole dell’agente del giocatore Kezman che ha preannunciato l’arrivo del suo assistito in un grande club. In Italia, la Juventus risulterebbe essere la più interessata al centrocampista ma le scarse disponibilità economiche del club complicano enormemente l’operazione. Su Sergej si sta muovendo con decisione il Manchester United con il quale ci sarebbe già una via d’uscita programmata a fine stagione.