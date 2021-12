Calciomercato Juve, due stelle vanno via: l’Arsenal saccheggia i bianconeri

La Juve si muove in largo anticipo sul calciomercato: obiettivo reperire soldi dalle cessioni per acquistare, e l’Arsenal fa l’offerta giusta per due stelle.

La strada in casa Juve è ormai tracciata. C’è qualcosa da reperire in fretta sul calciomercato per accontentare Allegri, ma per farlo bisogna prima liberare spazio. E rapidamente. I nomi sono sempre i soliti, inutile ribadirli. Allegri non li ha detti, ma ha lanciato messaggi durante le partite. Ci sono intoccabili, poi altre pedine già pronte a partite e fuori dal progetto. Poi ci sono alcuni calciatori che l’allenatore prova ad inserire nella sua idea tattica, ma non farebbe di certo i capricci qualora i club scegliesse di sacrificarli.

E in tal senso arrivano offerte che potrebbero accontentare i bianconeri. Soprattutto dall’Arsenal, che secondo molti tabloid esteri, sarebbe pronto all’affondo per chiudere una doppia trattativa con Agnelli e Cherubini.

Arsenal, occhi in casa Juve per le due stelle: il calciomercato si infiamma

A muovere il calciomercato europeo non saranno solo i riflessi della prima parte di campionato. C’è anche la Coppa d’Africa a mettere i bastoni fra le ruote alle squadre, che fra infortuni, e contagi legati al Covid, hanno la necessità di allargare la rosa e migliorare il tasso tecnico.

Fra queste c’è l’Arsenal, che ha un progetto finalmente nuovo e più convincente rispetto a quelli visti negli ultimi anni. I Gunners perderanno due pedine molto preziose che potrebbero volare in patria. Si tratta di Thomas Partey, centrocampista ex Atletico Madrid, e di Mohamed Elneny. Marca rilancia quindi l’ipotesi di un contatto con la Juve, per sostituirli con Kulusevski e Arthur. L’ipotesi è ripresa anche in Inghilterra, e ci sarebbero anche le cifre. I londinesi sarebbero disposti ad accontentare la Juve mettendo sul piatto 40 milioni per lo svedese. Per Arthur invece si ragionerebbe sul prestito. Magari includendo Aubameyang, che ad Allegri farebbe davvero molto comodo.