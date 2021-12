Diana Montano è il segreto del bomber: la sua bellezza è incantevole

Diana Montano è la moglie del fortissimo bomber: una Dea per un attaccante che continua a stupire.

Hanno festeggiato il Natale con una foto che testimonia l’unione di una famiglia splendida. Due figli, tante immagini che immortalano gli splendidi momenti vissuti insieme, il racconto di un legame che ha cambiato la vita all’attaccante sognato da tanti top club. Diana Montano è la splendida mamma di due bambini nati dall’amore con un calciatore speciale e inarrestabile.

Quel legame segnò la svolta per il centravanti, che trovò la serenità per cambiare la sua carriera e trasformarla in stagioni di reti e record. Le foto della bellissima Diana intanto fanno impazzire i fan del calciatore che non ha accanto una donna solo incredibilmente bella, ma anche vincente nel suo lavoro.

Diana Montano, la bellezza che ha fatto perdere la testa al bomber

Nel giorno del suo matrimonio Diana Montano incassò una serie di bellissimi messaggi social da parte del marito calciatore. È Duvan Zapata, che postò le foto della festa incassando i commenti dei tifosi della Sampdoria. Nell’augurargli gioia e felicità, gli chiedevano di segnare con più regolarità. Quel giorno speciale si trasformò nella vera svolta della carriera per il colombiano. Passò all’Atalanta, iniziando a segnare con una frequenza impressionate dopo aver trovato pace e serenità insieme alla splendida Diana Montano.

La moglie del bomber non è però solo una splendida donna dal volto bellissimo e dalle forme perfette. È una psicologa con master importanti, e sui social sottolinea l’amore per il cibo e i viaggi. Passioni che ha trasmesso all’attaccante, che ora spera di coronare un altro sogno. Un titolo con l’Atalanta, da condividere con la sua Dea.