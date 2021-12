L’Inter ha un sogno che si sembra stia per materializzarsi. Simone Inzaghi avrebbe in mente di affidare all’ormai affermato centrocampista, le chiavi della mediana nerazzurra, abbinandolo a un reparto già ultra competitivo.

Sogni di un mercato di mezzo inverno.

Per parafrasare, quanto accade all’Inter in questo momento il sogno ad occhi aperti, è quello di vedere concretizzarsi un operazione che il tecnico piacentino anela da tempo.

I buoni calciator sono sempre desiderati dai tecnici di ogni squadra, soprattutto quando ci potrebbe essere una molla in più per farli avvicinare. In questo caso l’Inter la propria scelta sembra averla fatta ed ha puntato diritta verso Luis Alberto.

Una vera e propria sorta di regalo per Simone Inzaghi, un premio per aver fatto meglio di Antonio Conte già nel girone d’andata. Questo vale anche per quel che riguarda la Champions League, perché l’ex tecnico nerazzurro, ora al Tottenham, nelle due stagioni milanesi raccolse solamente tre vittorie su dodici gare.

E’ evidente quindi che Simone Inzaghi ha fatto e stia facendo decisamente meglio, del tecnico leccese, avendo già raggiunto il numero di vittorie del predecessore, ma avendo già raggiunto anche la qualificazione al turno successivo.

Questo miglioramento non c’è stato solo dal punto di vista dei risultati. Il tecnico infatti, ha dato comunque, anche una quadratura importante all’Inter in Europa, un po’ come aveva fatto con la Lazio.

Tifosi già pronti per accoglierlo

L’opzione Luis Alberto non è comunque di facile interpretazione. Tatticamente si dovrebbe trovare un modo per farlo coesistere con Barella e Brozovic, mettendolo in competizione con Calhanoglu. La stagione è lunga e tutti comunque troverebbero il loro spazio, anche se con Inzaghi, lo spagnolo andrebbe a colpo sicuro ben sapendo cosa gli richiederebbe il suo ex tecnico.

Le voci sullo spagnolo all’Inter sono aumentate domenica scorsa. Beppe Marotta infatti, mentre era ospite a 90° minuto, ad una domanda diretta sull’argomento, non ha smentito questa opzione, anche se non ha nemmeno confermato l’esistenza di nessuna trattativa.

Luis Alberto un obiettivo per tanti, soprattutto per il momento che lo spagnolo sta vivendo alla Lazio. Nessun tecnico infatti, si sarebbe mai sognato di metterlo in discussione ed il fatto che invece Sarri, lo abbia fatto nelle ultime gare, potrebbe aver definitivamente allontanato il giocatore.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Gli stadi più belli da visitare

Lo spagnolo comunque, dal canto suo, continua a lavorare ed a soffrire in silenzio, da sempre il massimo e quando entra in campo regala perle tecniche, come quella che ha fornito l’assist a Zaccagni contro il Genoa.