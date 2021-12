Le mogli dei calciatori in bikini lasciano senza fiato

I calciatori di Serie A volano a Dubai con le mogli per le vacanze di Natale: le foto in bikini conquistano i tifosi sui social.

Vacanze di Natale? Il tempo giusto per mostrarsi in bikini. Specialmente se hai scelto di trascorrere le feste in una località calda. Per esempio Dubai. Sono tantissimi i calciatori della nostra Serie A che hanno approfittato della pausa del campionato per volare negli Emirati Arabi. Un’occasione per staccare, disperdere lo stress, godersi un po’ di sole e riposo più o meno meritato. Ovviamente in compagnia delle proprie affascinanti mogli.

Juventini, interisti, milanisti. Sulle spiagge di Dubai in questo Natale ce n’è per tutti i gusti. Direttamente da Torino hanno volato con un jet privato le famiglie di Alvaro Morata, Matthijs de Ligt e Dejan Kulusevski. E le foto dell’affascinante Alice Campiello hanno fin dalla vigilia riempito gli occhi di tutti i tifosi.

Ma anche i campioni d’Italia in carica si stanno godendo il sole equatoriale degli Emirati, per ricaricare le batterie in vista di un girone di ritorno pieno di impegni importanti sia in campionato che in Champions. A Dubai è volato Dimarco subito dopo il rinnovo, ma anche Hakan Calhanoglu. A rubare gli occhi è stato però Lautaro Martinez. Il Toro è infatti stato accompagnato dalla sua splendida Agustina Gandolfo, e i loro scatti bollenti hanno fatto il pieno di like.

Mogli dei calciatori a Dubai: c’è anche Zoe Cristofoli

Non è ancora meglio, ma sta per diventare madre Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez. Anche il milanista ha scelto Dubai per godersi le vacanze, accompagnato dalla sua affascinante fidanzata in dolce attesa. E le loro foto hanno strappato più di qualche sorriso a tutti i tifosi rossoneri e non sono.

Top player ma non solo. Sulle spiagge di Dubai c’è spazio anche per tanti altri calciatori del nostro campionato. Ad esempio si sono mostrati con le rispettive consorti due atalantini doc, il bomber Duvan Zapata insieme alla moglie Diana e il difensore Djimsiti con Alisa Jalize, più affascinante che mai.

E non poteva mancare anche qualche napoletano. Dopo le fatiche di questa prima parte di stagione, chiuse con la delusione cocente della terza sconfitta consecutiva al Maradona, stavolta contro lo Spezia di Thiago Motta, Matteo Politano ha deciso di godersi un po’ di relax. Chissà che possa servirgli a tornare in forma dopo aver subito moltissimo il contagio da Covid.