Milan, il difensore è necessario: la ricerca è quasi finita

Il Milan cerca un difensore a tutti i costi per sostituire Simon Kjaer. Sarà una sorta di telenovela quella che accompagnerà il mercato dei rossoneri, che hanno bisogno di rinforzi per continuare a lottare in vista dello scudetto.

C’è la necessità di fare mercato, lo sanno bene dalle parti di Milanello. Il Milan che ha alternato vittorie e sconfitte nell’ultimo mese si è accorto di avere una panchina corta in alcuni settori. I rossoneri soprattutto al centro ballano, un po’ per sfortuna, un po’ per la qualità degli interpreti che sta venendo meno.

In particolar modo è il settore difensivo che ha bisogno di ritrovare una quadratura del cerchio. Intanto si dovranno capire le intenzioni di Alessio Romagnoli, se rinnoverà dovrà farlo comunque in fretta e non arrivare quasi da svincolato nel proseguo del campionato.

C’è da far rifiatare Tomori, sinora elemento sempre presente in campo soprattutto dopo l’infortunio di Simon Kjaer, che rivedremo nella prossima stagione in campo.

Infine, quel Matteo Gabbia che ha bisogno di fare esperienza, ma non può farla per forza di cose nel Milan. I tifosi non gli perdonano la partita di Firenze, qualcuno andò anche oltre sbagliando in tutti i sensi.

L’obiettivo numero uno così, proprio da Firenze, rimane Nikola Milenkovic, colosso serbo che la Fiorentina non mette ai saldi.

Il centrale che serve

L’opzione Milan per Milenkovic è quella più augurata da un paio di mesi, ma manca sempre l’affondo decisivo per le due parti in causa. In particolar modo, la Fiorentina ha fatto capire che non farà sconti e ne avrà fretta eccessiva nel trattare il difensore.

La richiesta minima dei viola è 15 milioni di euro, tutti cash e senza contropartite tecniche, la Fiorentina su questo ha messo un punto di base, proprio perché re investirebbe poi subito quel denaro su un altro centrale (Magnani, Cistana o Ferrari).

Il Milan proprio per questo sta valutando bene questa opzione, perché 15 milioni a gennaio sono anche tanti da investire, ci pensano anche Inter e Juventus se valga la pena sborsare subito tale cifra.

Il serbo rimane in stand by, ma non troppo. Il prezzo rimane quello, il Milan comunque valuta delle alternative.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Uno sguardo alla sua vita privata

Le più corpose portano sempre a vedere con occhio languido quanto accade in casa Chelsea, dove i difensori in scadenza sarebbero addirittura tre. Thiago Silva è la pista più romantica, ma a 37 anni chiaramente sarebbe una soluzione temporanea da verificare. Rimanendo in Inghilterra, la coppia centrale Rudiger-Christiansen è ancora osservata, ma ci vorranno ingaggi importanti e temi convincenti per lasciare il Chelsea detentore della Champions League.