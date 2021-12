Antonio Conte, birra e spaghetti: tifosi in delirio – VIDEO

I tifosi del Tottenham impazziscono per Antonio Conte: birra e spaghetti per il tecnico in un video che diventa virale.

Antonio Conte è l’uomo giusto per il Tottenham. I tifosi apprezzano il modo diretto del tecnico italiano, chiaro con i calciatori e determinato ad affrontare con l’esigente stampa britannica tutti gli aspetti del club. Il suo arrivo ha portato una svolta che potrebbe passare dal mercato e i sostenitori degli Spurs sperano che Levy metta mano alle casse del club per regalare a Conte nuovi innesti e puntare in alto.

L’affetto dimostrato al tecnico è stato tangibile fin dal suo arrivo a Londra. Il ritorno in Premier è stato atteso con ansia e fuori dallo stadio, la tifoseria gli ha mostrato affetto dedicando al trainer un coro speciale. In perfetto stile italiano e fra gli applausi scroscianti.

Conte, nuovo coro dai tifosi del Tottenham: la birra, gli spaghetti e il Chelsea

La pagina Ilcalcioinglese, sempre attenta a raccogliere le impressioni delle calde tifoserie britanniche, ha postato su Instagram un video che esprime in pieno il legame fra Conte e i sostenitori del Tottenham. Gli hanno addirittura tributato un coro. Come accadde in passato per Cutrone, sempre in Premier, e a Luca Toni, anche se in Germania. Gli italiani all’estero piacciono molto, e anche al Tottenham è stato creato un nuovo modo per accogliere Conte.

I tifosi, riuniti davanti allo stadio, hanno intonato quindi la nuova canzone per il trainer. “Antonio Conte, he loves spaghetti, i drinks Moretti, he hates fuck**g Chelsea”, recita il coro cantato a squarciagola. In riferimento all’Italia, alle usanze del tecnico e alla rivalità con i Blues, sempre londinesi e nel passato dell’allenatore. Poi un lungo applauso per un legame sempre più forte fra Conte e l’Inghilterra.