Calciomercato: Pjanic vicinissimo ad un ritorno in serie A

Il calciomercato invernale è alle porte e molti club di serie A sono già a lavoro per rinforzare le proprie squadre. Pronto un clamoroso ritorno.

Pjanic è diventato l’obiettivo numero uno per un club di serie A. Il bosniaco, che ha vestito le maglie di Roma e Juventus, sta valutando la clamorosa ipotesi di tornare a giocare nel campionato italiano. Acquistato dalla Roma nell’agosto del 2019 per 11 milioni di euro, il centrocampista si è affermato come uno dei giocatori più importanti e decisivi nel suo ruolo. Con il club giallorosso ha totalizzato 159 presenze realizzando 27 gol. L’affermazione e la piena maturità nella capitale hanno scatenato l’interesse dei maggiori top club, decisi ad investire su di lui. Si trasferisce quindi a Torino dove gioca per 4 stagioni, per poi essere ceduto al Barcellona nello scambio con Arthur. Da lì ha inizio il lento declino della stella bosniaca che, adesso, punta a tornare protagonista.

Calciomercato, al via le trattative

Il Genoa ha individuato in Pjanic il profilo giusto per dare una svolta alla propria stagione. Il bosniaco, attualmente in forza al Besiktas, potrebbe essere il primo regalo da parte della nuova società per Shevchenko. L’eventuale acquisto del centrocampista aumenterebbe notevolmente il tasso tecnico, creando un mix di qualità ed esperienza. Dopo la deludente esperienza al Barcellona, Pjanic ha cercato fortuna in Turchia, al Besiktas, dove però non ha trovato molto spazio.

L’ostacolo più importante rimane quello dell’ingaggio. Il giocatore, attualmente, percepisce 6 milioni di euro , una cifra sicuramente non alla portata del Grifone. La dirigenza rossoblù sta valutando la situazione cercando di capire se esistono soluzioni per ribaltare le circostanze.

Una stagione da salvare

L’acquisto di Pjanic potrebbe rappresentare il primo vero segnale di svolta per il Genoa. Il Grifone, in piena zona retrocessione, necessita assolutamente di ritrovare continuità di risultati. Sotto la gestione Shevchenko, non considerando la Coppa Italia, non è arrivata ancora una vittoria in serie A. L’ultimo successo rossoblù risale al 12 settembre nella vittoria contro il Cagliari per 3 a 2.