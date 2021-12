Mertens, passione motori: garage spettacolare per Ciro

Un parco auto da sogno per Dries Mertens: il Ciro più amato di Napoli è un appassionato di motori, e in particolare di una marca tedesca.

Calciatore straordinario e viveur positivo e sempre entusiasma, Dries Mertens è il belga più napoletano di sempre. Un ragazzo solare che ha saputo entrare nel cuore di tutti i tifosi a suon di gol, ma anche per un carattere tutto meno che schivo. A renderlo così straordinario è d’altronde non solo la sua passione per il calcio, ma quella per le cose belle della vita: dai cani alle auto.

E di auto e motori in generale, Dries è un vero amatore. Ciro non si fa sfuggire davvero nulla che abbia almeno due ruote: ama andare in bici, girare in scooter, guidare una bella moto con la sua Kat, ma anche gareggiare in kart e prendere il volante di veri e propri bolidi.

Leggi anche -> Ilicic, non solo supercar: nel garage spunta un’auto incredibile

Di auto da sogno ne ha guidate tantissime nella sua vita. Le più bizzarre, rintracciabili anche sul suo account Instagram, sono quelle guidate durante una vacanza a Cuba. Bolidi straordinari, grossi, rotondi, in perfetto stile Havana. Ma anche nel garage dell’attaccante belga non mancano esemplari di tutto rispetto, specialmente della sua marca del cuore, un’azienda di automobili che Dries ama fin da quando era un ragazzino.

Dries Mertens: le auto più belle del suo garage

Con l’umiltà che sempre lo ha contraddistinto, Ciro ha mosso i primi passi della sua carriera da calciatore guidando una vettura personalizzata, ma decisamente normale, una Opel Astra cui è rimasto particolarmente affezionato. La sua casa automobilistica del cuore è però un’altra: la BMW. Lo dimostra anche uno degli acquisti più costosi della sua carriera, una i8, auto sportiva ibrida-elettrica da oltre 350 cavalli. Un gioiellino dal prezzo di oltre 150mila euro.

Del marchio di Monaco Dries ha guidato però anche uno splendido modello della gamma M Sport, provata anche in pista sul circuito di Spa insieme al pilota professionista Maxime Martin. Ma tra le vie di Napoli è stato pizzicato anche alla guida di un suv Mercedes, tanto per non passare inosservato.

Potrebbe interessarti -> Vlahovic e la passione per le auto: la sua preferita è sorprendente

Tutto qui? Assolutamente no. Perché, da calciatore completo qual è, Dries nel garage non poteva non avere anche una due ruote da invidia: una Honda Rebel esibita più volte sui social anche durante le sue passeggiate con l’amata moglie Kat. Il mezzo ideale per guidare anche tra le curve della vicina Costiera.