De Ligt in partenza: ecco dove andrà l’olandese

Il futuro di de Ligt è sempre più incerto. La Juventus prepara una strategia per trattenere l’olandese che è finito nel mirino dei top club.

Le recenti dichiarazioni rilasciate da Mino Raiola, agente di de Ligt, hanno scosso l’ambiente bianconero. Il procuratore non ha nascosto la volontà del proprio assistito di compiere un ulteriore passo in avanti per la propria carriera. L’olandese, arrivato alla Juventus nel 2019, è diventato una pedina fondamentale nella retroguardia juventina, assistito da due veterani come Bonucci e Chiellini. La strategia del club è quella di costruire la difesa del futuro intorno al classe ’99, considerato un elemento imprescindibile. Il contratto del giocatore scadrà nel 2024 con la Juventus che deve ancora pagare 30 milioni dei 75 previsti all’Ajax. Nel frattempo, continua ad aggiornarsi la lista dei top club europei pronti a fare follie per acquistare il giovane difensore.

De Ligt, pronto l’assalto

Si prospetta una vera e propria battaglia di mercato tra i principali club europei per assicurarsi uno dei centrali più forti del nostro campionato. Attualmente de Ligt è il giocatore più pagato della rosa con un ingaggio di 8 milioni di euro netti più 4 di bonus, legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Alla fine della stagione si attiverà la clausola rescissoria da 125 milioni e che, dalla prossima stagione, arriverà a 140 milioni di euro.

In Inghilterra si parla di un derby di mercato, tra Tottenham e Chelsea, pronte a chiudere l’acquisto già nel mercato di gennaio. Il numero 4 è finito, inoltre, nella lista dei desideri del Psg in grado già di privare la serie A di campioni come Donnarumma e Hakimi.

Barcellona in prima fila

Nonostante l’accesa concorrenza, il Barcellona sembrerebbe essere la destinazione più probabile per il classe ’99. Il club blaugrana è sulle tracce del difensore già dai tempi dell’Ajax ed è considerato un “pallino” del nuovo allenatore Xavi per rinforzare la difesa. I catalani, pur di arrivare all’olandese, sarebbero disposti a mettere sul piatto due contropartite: il difensore francese Lenglet e l’attaccante olandese Depay.