Calciomercato: niente Italia, il gioiello argentino andrà in Germania

L’attaccante chiude alle italiane e dichiara amore ad un’altra squadra: “Calciomercato? Un club pronto a prendermi”.

Sembra essere definitivamente tramontato il sogno di diversi club di Serie A. Sono tutti pazzi per il nuovo gioiello del calcio sudamericano che a ritmo di gol e grandi giocate ha attirato le attenzioni dei top club. Juve e Inter da tempo lavorano per sondare il terreno e capire i margini di trattativa. C’è anche il Milan, e in passato la Fiorentina ha allacciato i contatti per tentare un colpo in stile Vlahovic, forse proprio per sostituire la punta.

I viola hanno poi virato su Ikonè, con la consapevolezza che non sarebbe stato semplice spuntarla in una lotta serrata con squadre più forti, anche economicamente. La strada però sembra ormai sbarrata anche per le milanesi e per la Juve che incassano le dichiarazioni del calciatore, deciso a volare in una squadra che più di tutte è pronta al grande investimento.

Calciomercato, Juve e Inter, niente Alvarez: il calciatore ha scelto

Julian Alvarez è senza dubbio la nuova stella del calcio argentino. Ha tutto. Senso del gol, numeri da grande bomber, destro e sinistro e tempismo sulle palle aeree. La Fiorentina si interessò subito al calciatore che dopo le prove clamorose nel match caldo contro il Boca attirò le attenzioni di molte altre squadre. Al suo entourage sono arrivate richieste da Milan e Juve, poi anche dall’Inter, ma la strada sembra ormai tracciata.

Leggi anche: Inter, il sogno si sta avvicinando: il fuoriclasse è ad un passo

È stato infatti il calciatore con una dichiarazione a spiazzare tutti, rendendo pubblica una trattativa già ben avviata. Contattato da Express.de, Alvarez non ha nascosto un contatto in piedi da tempo e destinato a trasformarsi in una concreta mossa di mercato. “So bene di avere incassato offerte da tante squadre – ha ammesso – ma una più di tutte si sta interessando. È il Bayern Monaco”.

Stracciata quindi la concorrenza delle italiane che faticano e non poco davanti alle proposte estere. I bavaresi sono quindi pronti a dare l’assalto alla stella Argentina, destinata a lasciare il River per volare in Europa. Al Bayern? A questo punto la risposta è affermativa.