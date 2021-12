David, c’est fantastique: l’attaccante che tutti vorrebbero gioca nel Lille

L’attaccante più ambito d’Europa gioca in Francia e le big lo sanno. Molte squadre top infatti, stanno scatenando una vera e propria asta per aggiudicarsi la giovane punta francese, che si sta imponendo ai più, per gol e continuità di rendimento.

Tutti in piedi per Jonathan David. L’attaccante sta stupendo sia per quanto sta facendo nel torneo francese di Ligue1, ma sia per le prestazioni che sfodera ormai da tempo. È l’elemento offensivo più ambito tra i millennial, o almeno uno dei più ambiti, oltre ad Haaland e Vlahovic.

In Francia si pescano gemme e l’attaccante canadese del Lille è una di queste. La società francese, sa che difficilmente riuscirà a trattenere il ragazzo e quindi, sta cercando di capitalizzare quanto più possibile dalla a eventuale cessione, pur non avendo attualmente problemi economici.

David è ambitissimo in Europa ed il Lille ha già fissato, il suo prezzo del suo cartellino, facendo già allontanare qualche pretendente. 50 milioni, prendere o lasciare, è questa la richiesta del club transalpino. Nessuna contropartita, solo contanti che possano far lenire il “dolore” per la sua cessione.

La fiera degli interessati

L’attaccante più ambito d’Europa è in primis, un obiettivo dell’Arsenal. I Gunners, sono la squadra che negli ultimi giorni è sembrata più attiva, visto che si è presentata in Francia, con un assegno in mano. Assegno di 40 milioni subito rispedito al mittente.

Oltre all’Arsenal ci sono anche altre squadre inglesi ovviamente interessate al talento canadese. La Premier infatti, rimane il campionato che potrebbe presto ospitare le prestazioni sportive dell’attaccante. Anche il Liverpool infatti è alla finestra, e osserva da lontano quello che sta accadendo, in attesa del via libera di Klopp. Se il tecnico tedesco infatti, autorizzerà qualche cessione eccellente, i Reds punteranno decisi sull’attaccante del Lille.

Il Liverpool deve capire quanto David possa essere utile nella gegenpress del tecnico tedesco. Jonathan infatti è una seconda punta che gioca sull’esterno e va spesso a incrociare al centro. Caratteristiche importanti che potrebbero portare novità tattiche anche nello scacchiere del tecnico francese.

L’attaccante canadese è seguito anche dal West Ham. Gli Hammers lo affiancherebbero volentieri ad Antonio, centravanti che sta facendo benissimo ma che gradirebbe giocare con un elemento come David al fianco.

In Italia Jonathan David è ancora più ambito, ma le cifre del Lille spaventano un po’, tutti gli acquirenti. Il Napoli ha buoni rapporti con i francesi dopo l’acquisto di Victor Osimhen, ma la cinquantina di milioni, richiesti dai transalpini, è difficile da mettere in valigia.

Numerose sono anche le voci di un interesse a David, sull’asse milanese. Al Milan servirebbe un nuovo leader lì davanti ma David, almeno al momento, ancora non lo è e non è quindi in grado, di trascinare la squadra nei momenti meno fortunati.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> La prima auto di Del Piero, la nostra curiosità

L’Inter dal canto suo invece, avrebbe bisogno di un elemento scattante come il canadese, visto la probabile partenza di Sanchez. Ai nerazzurri per competere alla grande su tutti i fronti, serve un’altra punta affidabile e con il fiuto del gol. Jonathan David sta viaggiando su medie altissime, a Milano ci stanno pensando seriamente.