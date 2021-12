La Lazio ha un problema portiere ed è risaputo. Reina non è eterno, Straskosha è un separato in casa e l’opzione migliore, potrebbe arrivare da dove meno te lo aspetti.

La porta della Lazio è senza un “padrone” e la ricerca del titolare, continua senza troppo successo. Il balletto che il tecnico sta inscenando in questa prima parte di stagione, non ha di certo entusiasmato i tifosi.

L’albanese dopo l’esclusione di Simone Inzaghi nella scorsa stagione, si è immalinconito con ed ha proseguito il suo lento percorso in regressione, anche con Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, già dopo qualche giornata, aveva deciso si puntare con decisione su Pepe Reina, un fedelissimo dai tempi di Napoli. Lo spagnolo però, che in estate ha compiuto 39 anni e malgrado delle discrete prestazioni, ha mantenuto una media gol subiti troppo alta, per una squadra di vertice.

A questo punto, appare evidente che il Direttore Sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, abbia un problema non di poco conto: chi sarà l’estremo difensore della Lazio nel prossimo futuro?

Reina è a fine carriera mentre Strakosha sembra aver deciso di cercare altrove, l’occasione giusta per rilanciarsi. Alla Lazio serve subito un portiere, o meglio, ne servirebbero addirittura due, ovvero un titolare e una buona riserva con cui aprire un ciclo. Le indiscrezioni portano a un fratello d’arte, che permetterebbe alla Lazio di blindare un suo campione.

Una coppia biancoceleste?

Le indiscrezioni che arrivano dall’ambienteLazio portano a Vanja Milinkovic Savic, fratello di Sergej. Vanja sarebbe il “secondo generale” nella Lazio e l’operazione, sarebbe fattibile anche con costi decisamente contenuti. Il fratello d’arte in bianco-celeste rappresenterebbe una mossa proficua che probabilmente gli permetterebbe anche di blindare il suo asso a centrocampo.

Sergej, arrivato come una giovane promessa si è poi consacrato come un grande giocatore, ed è tuttora l’elemento più concreto del centrocampo laziale. Sarri sta costruendo un ottimo centrocampo ma attualmente, per far coesistere lui e Luis Alberto, c’è bisogno di qualcos’altro. Il centrocampista Serbo in ogni caso, va comunque blindato e l’operazione di Vanja potrebbe indirettamente permetterlo.

La trattativa con Vanja Milinkovic Savic infatti, rappresenterebbe anche un gesto di affetto nei confronti di Sergej, oltre ad essere una mossa che sistema anche il problema portiere. Alla Lazio serve un portiere affidabile tra i pali che all’occorrenza, sappia giocare il pallone con i piedi. Spesso infatti, il gioco di Sarri parte direttamente dal basso ed è meglio quindi, avere un portiere come primo costruttore.

Il serbo ha faticato molto per mettersi in mostra in questi primi 3 anni in Italia ma ora, con Ivan Juric che lo ha promosso titolare, sembra aver definitivamente trovato la ribalta

Il Torino è stato lungimirante e visto che era in scadenza di contratto e poteva perderlo a zero quest’estate,gli hanno fatto firmare un rinnovo che almeno non li costringerà a perderlo a parametro zero. La soluzione che potrebbe portare Vanja in bianco-celeste sembra prendere forma e uno scambio con Strakosha, all’ambiente granata, non sarebbe affatto sgradito.