COVID 19, L’EUROPA NELLA MORSA DEL VIRUS: CAMPIONATI A RISCHIO?

Se fino a pochi mesi fa sembrava che ci fossimo lasciati il peggio alle spalle, ora il Covid pare essere tornato (con le sue varianti) in tutto il su vigore. Le mutazioni Delta e Omicron tengono in scacco l’Europa, ma non solamente. Molti campionati infatti, si sono già fermati e molti altri ora, sono decisamente a rischio.

In Premier League sono alle prese con una vera e propria emergenza. Nelle ultime settimane sono saltate numerose partite per i tanti contagi all’interno degli spogliatoi delle squadre inglesi, e anche il caratteristico Boxing Day si è visto “mozzato” di tanti match. In Germania da qualche giornata si è tornato a giocare a porte chiuse, mentre in Italia (almeno per ora) rimane la capienza ridotta degli stadi, ma con il pubblico obbligato a indossare la mascherina Fbp2. Con la stagione fredda, insomma, si è nuovamente alle prese con un’impennata di contagi e ricoveri che non lasciano tranquilli.

Eppure, nonostante ciò, tanti giocatori stanno passando le loro vacanze in location esotiche, e a giudicare da foto e testimonianze social non sembrano curarsi particolarmente dell’emergenza Covid. Tra questi Thibaut Courtois, che a Dubai si comporta come se niente fosse. E con un “complice” d’eccezione.

Covid19, Courtois rischia

Il portiere del Real Madrid in una delle ultime sere è stato ospite a cena a Dubai di Salt Bae, il noto macellaio turco che ha come clienti celebrità da tutto il mondo. In un video si nota come non solo i due, a stretto contatto, siano sprovvisti di mascherina, ma si abbracciano anche noncuranti dei rischi. Il tutto mentre gli altri camerieri, come si nota, indossano sul volto il dispositivo di prevenzione.

Covid: a rischio sospensione, molti campionati

Comportamento sconsiderato quello del portiere belga, che qualora ripetuto da altri suoi colleghi (basta fare un giro sui rispettivi social per capirlo) può provocare conseguenze gravi sui campionati.