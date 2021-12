Il fenomeno emergente del calcio croato, non appare abbastanza soddisfatto del suo attuale club e chiama le grandi del nostro calcio, per fare il salto di qualità. Tra le big è partita la bagarre per aggiudicarselo

Un calciatore ha bisogno di giocate di classe e continuità, due elementi fondamentali per volare in alto. Il Torino, questo lo aveva trovato in Josip Brekalo, ma ora la situazione sembra sfuggirgli di mano. Il croato è arrivato last minute nel mercato estivo, ed il suo acquisto per i meno attenti, è passato quasi sotto-traccia

Gli sportivi che avevano seguito la Croazia e il campionato tedesco in genere però, sapevano che era arrivato in Italia un calciatore di qualità, e Brekalo non tardato a dimostrarlo. Il croato era l’elemento che mancava a Juric ed ai granata per completare la formazione titolare e il suo valore lo ha subito dimostrato a tutti, già dalle prime apparizioni. Josip ha giocato da subito con la marcia alta, diventando il vero e proprio padrone della fascia sinistra granata. Fantasia a go-go e piedi liberi di creare, di dare sostanza ai sogni di una tifoseria troppo spesso negli ultimi anni, ingabbiata nelle salvezze da conquistare sul filo del rasoio.

Il binomio con Brekalo-Juric, sta consentendo al Torino, malgrado la permanente assenza del gallo Belotti, di disputare un’ottimo campionato, senza particolari patemi d’animo e con il sogno di tornare in Europa dopo troppi anni di assenza.

Tutto per suo papà

Josip Brekalo ha una storia particolare. Il calciatore del Torino, ha in suo padre, il suo primo tifoso ed anche lui, era un professionista negli anni Novanta. Brekalo senior, fu costretto a lasciare l’attività agonistica a causa di una ferita rimediata durante la guerra che ha coinvolto l’ex Jugoslavia ma non ha mai smesso di amare il calcio.

I gol del Josip non sono mai banali ed a volte sono delle vere e proprie opere d’arte. Tra quelli che il talento croato ha segnato fino ad ora in Italia, forse quello siglato contro l’Udinese è stato quello più bello per forza e precisione nel tiro. Ne sa qualcosa Marco Silvestri, che ha visto solamente il pallone infilarsi nell’angolo basso.

Il passato di Brekalo

Nella Croazia il suo score è 30 presenze e 4 reti con un esordio arrivato solo dopo il campionato mondiale del 2018. Nelle tre gare giocate ad Euro2020 Josip non ha brillato ma la Croazia non era in gran forma e forse lui è quello che ne ha fatto di più le spese. Brekalo arrivò al Wolfsburg circa tre anni fa e venne prestato quasi subito allo Stoccarda, per poi tornare in biancoverde lo scorso anno con uno score totale di 16 gol in 102 partite giocate.

La soluzione Torino arrivata ad agosto inoltrato ha sorpreso Josip che era affascinato dalla serie A, ma l’affare ha finito per accontentare tutti. I granata infatti, dopo il milione speso per prenderlo in prestito, potranno tranquillamente riscattarlo versando gli altri undici al club tedesco, ritrovandosi però tra le mani, un giocatore che di milioni di euro ne vale molti, ma molti di più.

Sul croato infatti stanno già arrivando le prime offerte e tra le possibili pretendenti, la Roma di Josè Mourinho è quella che è sembrata più interessata delle altre. Il calciatore alzerebbe ancora di più, la qualità dei giallorossi a centrocampo e il tecnico portoghese si ritroverebbe per le meni un giocatore di sicuro affidamento. Oltre alla Roma altre squadre hanno fatto sondaggi per l’esterno granata e tra queste, sono da menzionare i tentativi fatti da Lazio e Fiorentina.