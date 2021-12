Mercato Napoli: trovato l’erede di Koulibaly ma bisogna fare presto

L’Europa ha trovato il nuovo Koulibaly, il Napoli se ne è accorto ma se la società partenopea, vorrà assicurarsi le gesta del forte difensore colombiano, dovrà sbrigarsi.

La storia si può ripetere

Koulibaly è un pezzo unico, insostituibile e lo sanno in tanti, specialmente a Napoli. Il “muro” senegalese, venne acquistato dal campionato belga ed è diventato a suon di prestazioni, il leader della difesa partenopea. Trovare un sostituto ad un difensore del suo calibro è praticamente impossibile, ma il difensore al momento, non sembra voler mollare e potrebbe ben presto, ritrovarsi addirittura, un compagno di reparto altrettanto forte.

Jhon Lucumi è un difensore colombiano che sta stupendo tutti per forza e continuità ed incomprensibilmente gioca ancora in Belgio con il Genk.

Il centrale nato a Cali nel 1998 ha una storia senza dubbio curiosa. Il suo destino poteva cambiare, radicalmente questa estate ma per lui sono stati decisivi 22 minuti. Il Barcellona infatti – seppur in crisi finanziaria – aveva trovato i venti milioni di euro per pagare la clausola rescissoria ed il difensore era entusiasta e pronto per il grande salto nella Liga, ma successe l’imponderabile. I blaugrana si fecero scappare il centrale perché, quando andarono a depositare il contratto del centrale, non si accorsero che i termini per l’acquisto erano scaduti da soli 22 minuti e così l’affare saltò.

Una via d’uscita per una big

Il club belga però, malgrado quando accaduto in estate, sa bene di non poter trattenere a lungo Jhon Lucumi. Il centrale che grazie a uno spirito di sacrificio fuori dall’ordinario, è migliorato in maniera esponenziale, ora è diventato un vero e proprio baluardo della retroguardia colombiana.

Elemento di buona prestanza atletica, Lucumi è bravo sia nell’uno contro uno, visto che difficilmente in campo aperto si fa saltare dagli avversari, che in fase di impostazione.

Un difensore dalle grandi doti tecniche

Le sue doti tecniche, gli permettono di poter giocare tranquillamente anche come centrocampista centrale, fattore da non sottovalutare soprattutto quando c’è da far iniziare l’azione dal basso. Grazie a queste caratteristiche, il colombiano sembra perfetto per il campionato italiano e si adatta ancor di più a quelle che sono le esigenze del Napoli.

I partenopei infatti con lui ritroverebbero un giocatore tipo Desailly, che potrebbe non solo sostituire il totem senegalese, in caso di assenza, ma potrebbe addirittura affiancarlo per creare una linea difensiva da urlo.

Il Napoli ora è chiamato ad agire e se vuole risolvere due problemi con una mossa sola, deve puntare con decisione sul calciatore. Lucumi infatti oltre ad essere un calciatore di ottima prospettiva permetterebbe ai bianco-azzurri di chiudere al meglio, il buco lasciato da Kostas Manolas, tornato in Grecia all’Olimpiacos.

Il colombiano ora è alla finestra e attende, ben sapendo che le squadre che lo cercheranno, saranno tante. A 23 anni, Jhon ha già disputato quattro partite nella nazionale colombiana e, dopo aver iniziato a giocare nel Deportivo Calì, è poi approdato in Belgio, dove si è imposto con tantissime prestazioni da circoletto rosso.