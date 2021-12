Catherine Harding, fisico da urlo: è la moglie di una stella dell’Italia

Catherine Harding è la bella e famosa moglie di un calciatore della nazionale: un marito famoso e tante passioni.

Dietro ad un uomo di successo c’è sempre una grande donna. E soprattutto nel calcio questo concetto è sempre valido. Sono molti infatti gli atleti spesso in giro per il mondo, che approfittano delle vacanze estive e natalizie per godere di un po’ di tranquillità con mogli e fidanzate. É accaduto anche alla stella della nazionale, che fra l’Italia, l’Europa con il club e il campionato, è reduce da un incredibile tour de force.

Ha avuto modo di festeggiare con la sua splendida compagna, che non è solo una donna dal volto bellissimo e dal fisico da urlo. É anche una cantante e stilista, e in diverse occasioni ha tentato la scalata al successo nei programmi tv con una voce bellissima.

Catherine Harding, fisico e voce da star per la moglie del campione

Viso bellissimo e fisico da urlo. Addosso spesso la maglia dell’Italia, per seguire il marito che è reduce dal successo agli Europei. Catherine Harding è la fidanzata di Jorginho. Irlandese ma trapiantata a Londra, Cat Calvelli (così si fa chiamare quando sale sul palco per cantare), dimostra di essere una donna non solo bellissima, ma anche di successo. Ha infatti partecipato a diversi talent show. É salita sul palco di The Voice commuovendo i giudici, ed ha preso parte anche a You’re a star e X Factor Ireland.

Cat non è però solo cantante. In passato ha lavorato come stilista, e mostra spesso le foto delle sfilate alle quali partecipa. Ha inoltre una grande passione per il fitness e il pilates, e in passato ebbe una storia con un attore molto famoso. Fu infatti fidanzata con Jude Law da cui nel 2015 ebbe la bellissima Ada Law.

Leggi anche: Conosci Deborah Claudino? É la moglie del calciatore al centro del mercato

Ora invece è sempre al fianco di Jorginho, che anche grazie al rapporto sentimentale con la fidanzata ha trovato serenità e la capacità di trasformarsi un calciatore indispensabile e vincente. Una coppia che conosce bene la parola successo quindi. Centrocampista unico lui, bella e piena di talento Cat. Che sul web mostra il fisico incredibile e la bravura sul palco.