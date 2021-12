Chelsea, ancora un assalto alla Serie A: cifre folli per il big

Il Chelsea punta un altro big della Serie A: c’è la proposta a cifre folli, e anche la risposta del club.

La nuova strada per il Chelsea è tracciata. I Blues hanno scelto di far emergere tutti i giovani presenti in rosa e di puntellare la squadra di Tuchel con pochi elementi, ma di alto valore e in grado di fare la differenza da subito. Un modo di muoversi sul mercato che già in estate si è tradotto nell’affare Lukaku, e che nella prossima sessione potrebbe concretamente trasformarsi in un altro tentativo con un calciatore della Serie A.

Pare infatti, almeno secondo quanto riportato dai tabloid inglese, che Tuchel sia determinato a puntellare le corsie esterne dei Blues. Vuole maggiore spinta, che al momento è offerta solo dall’instancabile Reece James. Dall’altro lato c’è invece il vuoto lasciato dall’infortunio di Chilwell, e il solo Marcos Alonso non può garantire all’allenatore continuità e presenza per tutti gli impegni. Ecco quindi che si profila l’assalto al big, con una proposta clamorosa.

Chelsea, cifre folli per l’esterno: ci sarebbe già la risposta

Il Chelsea avrebbe messo ne mirino Theo Hernandez. Dopo aver pescato in Serie A Jorginho, e prima ancora molti calciatori, la tradizione si è rinnovata con l’arrivo di Lukaku. I Blues però vorrebbero continuare a trattare i big della Serie A, e sarebbero pronti a fare follie per l’esterno francese indispensabile per Stefano Pioli. Si parla di una cifra di 60 milioni, che però non ha fatto al momento vacillare i rossoneri.

Leggi anche: Barak è l’oro di Verona: è asta tra le big

L’ex Real Madrid sta infatti discutendo il rinnovo con Maldini e Massara, e proprio a Milano ha trovato la consacrazione e la convocazione in nazionale. Non avrebbe quindi alcuna intenzione di muoversi, nonostante una chiacchierata che ci sarebbe stata con i suoi agenti. Avrebbero incassato una proposta altissima per provare a convincere il calciatore, che però giura fedeltà ai rossoneri. Lo testimonia anche la virata netta del Chelsea che lavora su una pista parallela e potrebbe dare la caccia a Lucas Digne, nel mirino anche di Juve e Inter.