Nikola è il segreto del calciatore: 2021 da record fra gol, nozze e mercato

La bellissima Nikola ha stregato il calciatore che è ora al centro del mercato: gol e nozze da sogno per lui, con una donna incantevole.

Il 2021 è l’anno della svolta per un calciatore dalle indubbie qualità che sono esplose tanto da attirare tantissimi club. Ora che aprirà il mercato il suo nome sarà al centro di diverse trattative, e già qualche operatore di mercato ha fatto un passo avanti per il centrocampista, che in questa stagione ha messo insieme 5 gol e 3 assist in 15 presenze in Serie A.

Uno dei suoi segreti è la splendida Nikola Muzikova, che il calciatore ha sposato in estate postando poi le foto di un matrimonio da favola. Lei è bellissima. Bionda, occhi azzurri, un fisico statuario. Condivide con il marito anche la passione del calcio, che la porta ad essere social media marketing di una squadra femminile, ed ha un altro ruolo molto prestigioso. Bella e intelligente quindi ma anche innamoratissima del calciatore che i grandi club sognano.

Nikole Muzakova, pronta a trasferirsi con il suo amore?

Nicole Muzikova è la splendida moglie di Antonin Barak. La coppia si è unita in matrimonio questa estate, dopo l’Europeo, mostrando le foto della cerimonia e della festa. I due sono legatissimi e non perdono occasione per raccontare la loro storia e le passioni che li uniscono. Non solo quella per gli animali e per i viaggi, ma anche per il calcio. Nikola oltre a curare gli aspetti social di una squadra di calcio femminile, è anche delegata Uefa per la Repubblica Ceca da 5 anni.

Una ruolo importantissimo per una donna molto intelligente e legata a suo marito. Antonin Barak intanto si trova benissimo a Verona ma sta incassando una lunga serie di proposte di mercato. Per ultima quella del Milan, che sarebbe pronto a piazzare il colpo per regalarlo a Pioli. Il centrocampista però attende e si gode un momento magico. Le reti segnate, la convocazione all’Europeo e il matrimonio con una musa da sogno, che ha stregato Verona grazie ad una bellezza unica.