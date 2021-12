Atalanta, la stella ha deciso il suo futuro e la svolta è incredibile

Una delle stelle dell’Atalanta forse la stella più determinante, ha in mano il suo futuro e sta decidendo tra due opzioni: continuare con l’Atalanta un’avventura da Champions o rischiare il tutto per tutto con un altro progetto tecnico.

Lo svizzero che vuole continuare ad essere puntuale.

Remo Freuler in Italia ha una storia a forti tinte nerazzurre visto che l’Atalanta è entrata inevitabilmente nel suo dna calcistico. Questo malgrado quasi 5 anni fa, il forte centrocampista svizzero arrivò a Bergamo quasi sotto-traccia.

Lo scouting orobico però raramente sbaglia un colpo e lo svizzero Remo iniziò da subito, il suo tirocinio nel campionato italiano, mettendosi al servizio delle idee di Gasperini. Ormai è cresciuto talmente tanto,da divenire un elemento a dir poco indispensabile per il centrocampo nero-azzurro. Remo in coppia con l’olandese De Roon ,da anni regge la mediana di un’Atalanta che si qualifica in Champions League ormai da 4 anni.

La stella svizzera con l’Atalanta si trova bene, ma dopo quasi cinque anni, inizia forse a sentire, la necessità di cambiare aria. Un desiderio che non è certo dettato da incompatibilità o stanchezza dell’ambiente, ma è dettato proprio da un percorso di crescita personale che lo svizzero sente di voler intraprendere. Remo non ha fatto proclami finora, malgrado si trovi forse, nel momento della sua massima maturità calcistica, sta solo valutando con calma l’evolversi della situazione.

Il rinnovo e l’addio, scelte di vita

L’Atalanta in ogni caso si è già tutelata ed ha fatto già valere l’opzione di rinnovo contrattuale visto che Freuler aveva l’opportunità di prolungare automaticamente il suo contratto fino a giugno 2023.

I bergamaschi in ogni caso avvertono che Freuler, malgrado sia un grande professionista, seppur inconsapevolmente, non sia concentrato proprio al 100%, sulla battaglia orobica per il nuovo ritorno in Europa e sta quindi centellinando il suo utilizzo in campo.

Il rinnovo contrattuale sarebbe manna per l’Atalanta che, nel caso di una sua cessione, avrebbe ovviamente, più forza sul mercato ottimizzando al massimo la sua cessione.

Lo svizzero attrae molti club e sulla sua situazione contrattuale, si è interessata molto la Roma, che in mezzo al campo ha bisogno di gente preparata e senza paura, soprattutto quando sale la contesa. Un Freuler che se approdasse in giallorosso, ricoprirebbe compiti tattici differenti da quelli che svolge ora, visto che il gioco di Josè Mourinho si avvicina molto quello della Svizzera che si è appena qualificata per i mondiali in Qatar..

La Roma ha un forte appeal, ma non sottovalutiamo nemmeno la Bundesliga. In un campionato come quello tedesco infatti, si troverebbe benissimo per il suo tipo di calcio e le squadre hanno tanto denaro da spendere. Il Lipsia affidato in mano a mister Domenico Tedesco guarda spesso al nostro campionato di Serie A e il nome dell’ atalantino è già rimbalzato un paio di volte. La quotazione come detto, per i tedeschi non sarebbe un problema, ma a Bergamo vogliono tenersi ben stretto, uno degli assi portanti di Gasperini.