Mercato Juventus: il ritorno di Pogba è ad un passo

Il mercato della Juventus orbita intorno alla ricerca di un giocatore che possa svoltare la stagione. Si lavora per il ritorno di Pogba.

La Juventus si è inserita prepotentemente nella corsa a Pogba. Il francese, tra poco meno di una settimana, sarà libero di accordarsi con un nuovo club e firmare un contratto valido dal 1 luglio. L’esperienza del centrocampista in maglia Manchester United sembra, ormai, essere giunta al termine, considerate anche le parole del suo agente Mino Raiola. Il giocatore ha tantissimi estimatori, in particolare il Real Madrid e il Paris San Germain, ma, sicuramente, gradirebbe molto un suo ritorno a Torino. E’ importante sottolineare, inoltre, che i blancos preferirebbero puntare su Gravenberch, centrocampista dell’Ajax classe 2002, mentre il Psg deve dare la priorità alle cessioni.

Mercato Juventus, Pogba non è solo un sogno

Immaginare un ritorno alla Juventus di Pogba appare, in questo momento, praticamente impossibile dato il contesto economico bianconero. L’operazione, però, non comporterebbe alcun investimento finanziario per il cartellino considerando che il giocatore si libera a parametro zero. L’ostacolo più grande rimane l’ingaggio del centrocampista che per firmare chiederebbe un salario tra i 12 e 14 milioni netti a stagione. Diventa quindi necessario piazzare tutti quei giocatori che non rientrano più nel progetto e che, con i loro ingaggi, pesano sulle casse juventine. Ramsey e Rabiot, ad esempio, percepiscono uno stipendio considerevole (7 milioni di euro) e la loro cessione potrebbe facilitare l’arrivo di Pogba.

Capolavoro bianconero

La Juventus acquista Pogba nell’agosto 2012 dal Manchester United a parametro zero. Con la maglia bianconera, il francese dimostra tutto il suo enorme talento totalizzando 124 presenze e realizzando 28 gol. L’incredibile esplosione del centrocampista spinge i Red Devils a sborsare 105 milioni di euro (di cui 72 e mezzo finiti effettivamente alla Juventus e 27 al procuratore Mino Raiola) per riportare in patria il giocatore. Il classe ’93 è pronto ,ora, a tornare alla corte di Allegri scatenando l’euforia dei tifosi.