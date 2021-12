Alica Schmidt è una atleta olimpionica fra le più belle al mondo e una apprezzata modella: e intanto fa correre Erling Haaland.

Quando si dice una donna di successo. Nonostante i 23 anni di età Alica Schmidt ha già messo insieme esperienza da vendere. Sia nel campo dello sport che della moda. La bellissima atleta ha infatti strappato un bronzo europeo con la staffetta 4×400 disputando poi anche le Olimpiadi e, grazie alla notorietà conquistata sulla pista, è diventata famosa e apprezzata anche nel campo della moda.

Ha infatti già sfilato per Hugo Boss ed è una influencer da due milioni e mezzo di followers su Instagram. Bionda, fisico statuario e sguardo di ghiaccio per Alica, che ha anche un legame con il calcio. In particolare con il Borussia Dortmund che ha deciso di affidarle un ruolo molto particolare e utile all’interno del club.

Alica Schmidt fa correre Haaland e il Borussia: l’atleta è modella conquista tutti

Basta scorrere la sua pagina Instagram per capire quante siano le attività svolte da una donna bellissima e molto affascinante. Ha curato il suo fisico grazie all’atletica, diventata il suo lavoro e anche la chiave per allargare le sue attività alla moda e al calcio. I grandi marchi si contendono la sua partecipazione alle sfilate, e il Borussia Dortmund l’ha messa addirittura in organico.

Alica Schmidt ha infatti curato la preparazione atletica di Haaland e del gruppo, e in passato ha sfidato campioni come Hummels, battendo tutti sulla velocità. La splendida Alica è inoltre testimonial di diversi marchi molto famosi, sia di sport che di alimentazione per sportivi. Una donna vincente, amatissima e apprezzatissima. Forse un po’ meno dai calciatori del Borussia, che corrono agli ordini di una atleta imprendibile sulla pista. Un fulmine che di scatti se ne intende. Sia durante gli allenamenti che sui social, in cui posta immagini che testimoniano una bellezza unica.