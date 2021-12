Roma, che problema per Mourinho: con il centrocampista è rottura

Un calciatore spagnolo della Roma ha ormai la valigia pronta ed è un vero peccato. Secondo molti tifosi era l’uomo adatto per dare stabilità alla linea mediana ed ora se ne vuole andare.

Pochi mesi possono bastare a cambiare il destino di un calciatore. La Roma stava puntando su un elemento giovane, considerato fondamentale per il suo gioco, da Paulo Fonseca. Giovane, rapido nel pensare alla giocata e con buona padronanza dei tecnica, il talento spagnolo in mezzo al campo sapeva fare più fasi.

Pur essendo decisamente uno spagnolo atipico, dopo essersi ambientato a Roma, aveva preso fiducia e pianificato il suo futuro. La nuova stagione però, ha portato nella capitale Josè Mourinho e questi primi mesi vissuti, con lo Special One alla guida tecnica, hanno portato Gonzalo Villar a fare delle riflessioni.

Con la partenza di Paulo Fonseca infatti, sono affiorati i primi dubbi e con il passare del tempo, i fantasmi hanno preso forma e sono diventati realtà.

Roma, il piano per lo spagnolo

L’arrivo di Josè Mourinho ha rimesso tutti allo stesso piano. Lo Special One ha valutato il potenziale della rosa ed ha dettato qualche regola.

Regole che ovviamente sono uguali per tutti e Gonzalo Villar, nelle poche apparizioni fatte nell’ ultimo periodo, evidentemente non è piaciuto al tecnico portoghese. Lo spagnolo infatti, non è considerato nemmeno la prima riserva, tanto che in alcuni casi Mourinho stesso ha preferito far esordire elementi della Primavera, piuttosto che schierare lui.

Nei prossimi giorni si aprirà ufficialmente il mercato e cominceranno a girare proposte e offerte da ogni dove. Gonzalo Villar è seguito da molti club e sa bene che, se vuole può cambiare aria e dare decisamente una svolta alla sua carriera. Il talento spagnolo deve solo decidere se continuare ancora a giocare in Serie A o tornare in Spagna e ricominciare a giocare nella Liga.

Nel nostro campionato, l’interesse c’è ma è timido. Inter e Napoli infatti, lo vorrebbero in rosa ma non sono disposte a spendere cifre folli per averlo. Le società stanno vagliando alcune ipotesi di scambio, ma è difficile trovare degli elementi scontenti da mandar via, in entrambe le rose.

In Liga il suo ritorno sembrerebbe più fattibile. Gonzalo in Spagna ha molti estimatori, anche perchè molti club, ricordano ancora il suo esordio e il suo percorso nella selezione giovanile iberica. Valencia, Espanyol e Levante sono sulle tracce del centrocampista e appaiono molto interessati alle sue prestazioni. Tutti club che vorrebbero in qualche modo rilanciarsi in campionato e che punterebbero con decisione su un calciatore già pronto, malgrado la sua giovane età.