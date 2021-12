Il pezzo pregiato vuole volare: la Bundesliga è tentatrice

Robin Gosens è ancora il pezzo pregiato dell’Atalanta. Il terzino tedesco rimane sempre un obiettivo importante per i top club europei. La Bundesliga è il campionato che maggiormente attrare il nazionale tedesco.

Robin Gosens-Atalanta è un binomio felice che si è consolidato nel corso di questi ultimi anni. I tifosi però sono realisti e sanno bene che quest’avventura, prima o poi terminerà. Un realismo crudo, un dato di fatto, considerando l’importanza del tedesco, nonché la dimensione dei club che lo corteggiano.

Il pezzo pregiato degli orobici per il momento deve ancora recuperare al meglio dall’ultimo infortunio, ma sa benissimo che gli ammiccamenti che arriveranno dai grossi club, in questa sessione estiva del mercato, sono assolutamente da tenere sott’occhio.

Fin qui, l’Atalanta ha sempre rispedito al mittente, qualsiasi offerta o possibile soluzione propostagli, per far trasferire l’esterno, tenendoselo sempre ben stretto. Robin è un’ala aggiunta ed ha determinate caratteristiche, che tutte insieme sono difficilissime da trovare in un calciatore.

Scovato dall’ottima rete di osservatori bergamaschi, Robin Gosens è diventato un vero e proprio crack, con i colori dell’Atalanta e questa trasformazione è arrivata principalmente per merito suo.

Non sono moltissimi gli esterni che hanno medie di rendimento così alte. Gosens è diventato un pezzo pregiato, con prestazioni concrete che hanno stupito tutti, sia per affidabità, che per capacità realizzativa. Statisticamente l’ esterno finora, è entrato in almeno il 30% delle azioni offensive bergamasche

Il tedesco spiccherà il volo?

Il blasone di chi corteggia Gosens è un elemento importante e non va certamente sottovalutato. Il tedesco ovviamente, non disdegnerebbe affatto un approdo in Bundesliga, campionato che – curiosamente – conosce poco, avendo militato da professionista, quasi sempre in Italia.

Il terzino infatti, pur avendo indossato con grandissimo profitto la maglia della nazionale tedesca, non ha ancora mai giocato in un importante club di Bundesliga. Robin Gosens quindi, accetterebbe volentierissimo un offerta proveniente dalla Germania e ancor di più ne gradirebbe una, proveniente dal Bayern. Il club di Monaco, spesso si è interessato all’esterno ma senza mai affondare l’offensiva con l’Atalanta.

Dalle parti di Bergamo in ogni caso, non accetterebbero nessuna offerta inferiore ai 40 milioni di euro senza contropartite e malgrado tutto il Bayern ci sta pensando. Sul giocatore però non ci sono solo i campioni di Germania. Su Gosens infatti, c’è forte anche il Borussia Dortmund, che prenderebbe volentierissimo l’esterno che ben si sposerebbe con il gioco dei giallo-neri.

Il laterale insomma, fa sognare in molti e sul mercato, malgrado i club tedeschi siano favoriti, ci sono anche quelli inglesi. Liverpool e Manchester United infatti hanno messo nel mirino il calciatore dell’Atalanta, ma con pensieri ben diversi.

Il Liverpool è già sostanzialmente coperto nel ruolo, ma non disdegnerebbe un’alternativa di lusso, da impiegare eventualmente anche come terza punta. Rangnick invece sta cercando di cambiare un po’ lo United e apprezzerebbe molto un giocatore di grande corsa e agonismo, come Gosens