Attila di nome e di fatto, Slazai è il nome caldo per la difesa del Napoli, che lo osserva ormai da un bel pezzo. Il 23enne in forza al Fenerbache può essere davvero il nome emergente del calcio europeo.

Con un nome così, è difficile non incutere timore. I tifosi napoletani ironizzano sulla forza di Slazai, centrale difensivo del Fenerbache, che di nome fa Attila ed è seguito dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il difensore non è sicuramente il re degli unni, quello che in Italia fu reso celebre per una parodia nel film comico da Diego Abatantuono. Il centrale difensivo fa poco ridere in campo, nomen omen mostra la sua forza negli interventi difensivi. Una forza bruta quando c’è da andare netto sull’attaccante avversario, a volte gentile quando invece c’è da proporsi in avanti.

È un nome emergente del calcio europeo, l’ungherese ha avuto una serie di avventure particolari, girando in lungo e in largo. Il centrale crea consensi sul mercato, nonostante i suoi 24 anni da compiere il prossimo 20 gennaio, Attila Slazai è un centrale completo e pieno di maturità. L’ungherese sa giocare in uno schieramento a quattro, Luciano Spalletti ha individuato l’uomo ideale nello scacchiere. Il prezzo del calciatore non è dei più docili, nonostante una quotazione di 11 milioni di euro, il Fenerbache ne chiede praticamente il doppio per cederlo a gennaio.

Alla ricerca del salto di qualità

Le motivazioni del difensore sono cresciute, l’interesse di alcuni top club è importante. I media turchi sottolineano spesso l’intenzione del club di non privarsi del loro miglior talento difensivo, cresciuto notevolmente nel corso del tempo. Un’offerta importante farà loro cambiare idea.

Attila Slazai è un difensore che sembra pronto per alti palcoscenici, il Napoli lo segue in Serie A, il Borussia Dortmund sembra essere il club maggiormente interessato in Germania. In Inghilterra e Spagna, invece, non si è andati al di là di qualche semplice sondaggio.

L’esperienza non difetta, dagli esordi nel Rapid Vienna, passando per il Mezokorved e le prime esperienze in campo, spesso crude e senza troppi fronzoli. L’Apollon Limasson lo portò poi in Cipro nel 2019 per 400mila euro, dimostrando di essere un fiume in piena in campo, per la capacità di fermare gli avversari. Qualità apprezzate dal Fenerbache, nel gennaio scorso ha acquistato le prestazioni del difensore per due milioni di euro, quintuplicandone il valore di mercato.

I turchi andranno alla ricerca del massimo incasso, la dirigenza turca vuole sfruttare il “debole” di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo partenopeo ha comunque altre alternative, il mister Luciano Spalletti non sarebbe dispiaciuto se arriverà il romanista Kumbulla per riformare la coppia difensiva ex Verona con Rrahmani.