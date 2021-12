Ha una media gol pazzesca: il recordman sta tornando in Italia

L’attaccante dalla media gol migliore dello scorso decennio può tornare in Italia. Un centravanti esperto, che fa gol ed è pronto anche a stare in panchina: le squadre della Serie A puntano con decisione quello che sembra l’elemento ideale da portare in rosa.

Il campionato di Serie A potrebbe ben presto abbracciare un calciatore che, nella sua breve esperienza italiana, ha raggiunto dei record senza dubbio importanti. Un attaccante dal fiuto eccezionale, i numeri non mentono mai: 11 presenze per lui, ben otto reti e una media gol attestata sullo 0,71%. La miglior media gol del decennio 2010-19, Lukaku, Cristiano Ronaldo e Immobile – tanto per citarne tre con il gol nel dna – fecero meno a livello di medie realizzative.

Un ruolino straordinario per il bomber ora pronto per un ritorno in Italia. Non l’ha mai dimenticata, nonostante i sei mesi trascorsi e un’avventura che, sportivamente parlando, ha avuto varie ombre in mezzo alla luce dei tanti gol realizzati.

Gennaio può essere il mese del ritorno in Serie A di Cheich Diabatè. Attaccante ex Benevento che nel 2017-18 riuscì a stupire per le sue prestazioni personali. Il rimpianto dei sanniti è di non averlo ingaggiato a inizio stagione: guardando la media gol il maliano sarebbe stato probabilmente il capocannoniere della Serie A. Diabatè è il rimpianto maggiore in Campania: i tifosi sono certi che avrebbe salvato il Benevento nella prima stagione assoluta nella massima serie.

Un tris per il suo ritorno

Il maliano attende novità sul mercato. La mancata riconferma in Serie A nel 2018 fu un colpo non ancora digerito. Il Benevento lo aveva pagato 200 mila euro dall’Osmanlispor per il prestito, i turchi non si accordarono con altri club di Serie A per la permanenza del maliano. Ha girato il mondo, segnando negli Emirati Arabi, in Iran diventando capocannoniere nell’Esteghal, attualmente è nelle fila dell’Al Gharifa.

Media gol da aumentare dall’altra parte del mondo, l’Europa e l’Italia rimangono sempre dei desideri concreti. Le squadre italiane che lo temevano ora lo corteggiano, puntando sulle motivazioni dello stesso maliano di tornare a segnare in un campionato di livello.

Il costo del cartellino non sarebbe proibitivo, la quotazione è di circa due milioni di euro considerando i 33 anni compiuti ad aprile. La Fiorentina ci ha fatto ben più di un pensiero, l’uomo ideale da collocare come vice Vlahovic ma anche il sostituto da piazzare immediatamente in caso di mega offerta per il serbo.

Il profilo di Diabatè interessa alla Lazio, la collocazione da vice Immobile sarebbe un ruolo sicuro per tutti. Le altre piste italiane non sono da sottovalutare, Genoa e Samp ne sono attratte, ma piace un po’ dovunque. Le medie gol interessano sempre con interesse i team che hanno problemi sotto porta.