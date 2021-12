Laura Cremaschi, il vestito è in pizzo trasparente: tutti a bocca aperta

Laura Cremaschi manda in visibilio il mondo del web con i suoi ultimi scatti: il vestito in pizzo trasparente lascia tutti senza fiato.

Tutti pazzi per Laura Cremaschi: l’ultima foto della showgirl dai capelli buondi, la regina dei social italiani, ha incendiato l’entusiasmo di tutti i suoi follower. Non è la prima volta che la Bonas di Avanti un altro ammalia i suoi fan attraverso foto iper-sensuali sui propri account social ufficiali. Anzi, Laura da questo punto è una delle influencer più generose in assoluto.

In bikini, in intimo, in tuta, al mare, in montagna, in piscina. L’abbiamo potuta ammirare ovunque, con scatti sempre capaci di attirare l’attenzione di tutti i suoi follower, e non solo dei ‘maschietti’. La sua bellezza è infatti ammaliante, ma anche la sua simpatia, mostrata in tante apparizioni televisive, le ha permesso di conquistare il favore di migliaia e migliaia di persone.

In questo periodo di vacanze natalizie, ormai alle porte di un attesissimo Capodanno, l’affascinante Laura ha scelto di volare, come tantissimi altri vip e un numero considerevole di calciatori, a Dubai. E proprio in un ristorante celeberrimo della capitale degli Emirati Arabi Uniti ha sfoggiato un look sensazionale, in grado di far schizzare alle stelle l’entusiasmo dei suoi follower!

Laura Cremaschi: l’abito in pizzo conquista tutti

Più in forma che mai, la biondissima Laura ha sfoggiato un abito lilla in grado di renderla se possibile ancora più sensuale. In pizzo, con un gioco di vedo-non vedo stuzzicante, Cremaschi è riuscita ad ammaliare tutti i suoi follower sui social, ma anche i tantissimi ospiti di uno dei ristoranti più esclusivi ma anche ricercati di Dubai.

Si tratta, tra l’altro, dello stesso locale balzato agli onori delle cronache calcistiche negli ultimi giorni per la presenza di Courtois. Il portierone belga è infatti stato vittima di un’esasperata polemica per aver cenato in un locale in cui le regole Covid sembrano essere effettivamente lievi, se non proprio inesistenti. Per la cronaca, in effetti il portiere è poi risultato positivo a un tampone di controllo.

La medesima polemica non ha coinvolto invece Laura, che pure si è prestata allo stesso ‘giochino’ del portierone. Ha infatti ordinato una bistecca dorata e il primo boccone lo ha mangiato addentandolo direttamente dal coltellaccio tenuto in mano dal cameriere (rigorosamente privo di mascherina). Storie di questi tempi ambigui, sempre in bilico tra il possibile e lo sconsigliato.