Juventus, gennaio da horror: trenta giorni per giocarsi tutto

Il mese di gennaio sarà particolarmente duro per la Juventus, che affronterà quasi tutte le big nostrane. Il nuovo calendario non è stato particolarmente favorevole alla squadra bianconera.

L’incubo dei tifosi in sede di calendario si è materializzato per i prossimi giorni di gennaio. La missione della Juventus nell’ormai imminente mese di gennaio è di affrontare gli avversari sempre con l’attenzione ben alta. Il nuovo modo di impostare il calendario ha suscitato curiosità, il girone di ritorno non segue i dettami dell’andata, suscitando curiosità e attenzione. La Juventus non affronterà Udinese ed Empoli a campo invertito, quanto due big del nostro torneo.

Alla squadra bianconera questo primo esperimento non è andato benissimo, la Juventus sul calendario dovrà affrontare avversari determinati e, soprattutto, non ci sarà momento di rifiatare. Tante big nelle gare di campionato, ci saranno in mezzo gli appuntamenti di Coppa Italia contro la Sampdoria e la Supercoppa Italiana a tenere alta la guardia.

La Juventus si gioca tutto in pratica in trenta giorni non fosse altro per “levare” di mezzo tutti gli impegni più probanti (o almeno la maggioranza) sul fronte italiano, per poi concentrarsi da febbraio in poi sulla lotta Champions. Duplice fronte, partendo dalle partite degli ottavi di finale, nonché per la stessa lotta nel raggiungere la quarta piazza in campionato.

Cinquanta sfumature di bianconero

Una Juventus compatta in questo mese di gennaio è ciò che vogliono i tifosi. Max Allegri lo sa bene, il tecnico dovrà anche gestire gli umori di mercato, i possibili partenti (se qualche ingaggio sarà risparmiato, la dirigenza non darà veti.

La prima gara del 2022 è particolarmente attesa, la sfida casalinga contro il Napoli dell’Epifania potrebbe dare un segnale al campionato. Le polemiche non sono mai mancate negli ultimi anni, nella scorsa stagione la gara… si giocò due volte, una secondo i referti con un 3-0 a tavolino che fu cancellato per far ripetere la partita. La vittoria bianconera della scorsa stagione non placò gli animi, tra società ormai in lotta su più fronti. I bianconeri vogliono vendicare l’andata, il 2-1 del Napoli diede coraggio proprio al gruppo di Luciano Spalletti, scoraggiando la ripartenza di Max Allegri.

Tre giorni dopo, la sfida all’Olimpico in casa Mourinho. Nello stadio della Nazionale già la Juve ha vinto sul fronte Lazio, vorrebbe ripetersi contro il “nemico” Special One.

Grandi attenzioni anche per Supercoppa, a San Siro contro l’Inter, un’altra sfida che darà brio ai calciatori bianconeri. Conquistare il trofeo in gara secca sarebbe l’ideale per ridare verve a un’ambiente spesso demoralizzato nel corso di questa stagione.

Senza dimenticare, sempre guardando a gennaio, l’altra gara di San Siro contro il Milan, in campionato. I rossoneri sono ancora lanciati per lo scudetto, i bianconeri vorranno fare un tiro mancino.