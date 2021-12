Bianca Guaccero, mini top e tutto fuori: ricordi chi era il suo compagno calciatore?

Bianca Guaccero, da star della televisione a star dei social: l’ultimo scatto bollente fa impazzire i suoi follower su Instagram.

Bella, brava, simpatica, talentuosa. Passano gli anni, ma Bianca Guaccero continua a essere una delle donne più amate dagli italiani. 40 anni portati splendidamente per l’attrice e conduttrice televisiva, che abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi tempi in programmi come Detto fatto e Una storia da cantare. Una donna straordinaria che vanta anche un legame importante con il mondo del calcio, e che con ogni sua foto riesce a conquistare ancora di più il cuore dei suoi fan.

Lo ha dimostrato con una delle sue ultime foto, pubblicata il 30 dicembre 2021. La showgirl ha infatti voluto fare un bel regalo di Capodanno a tutti i suoi follower, svelando il suo lato più sexy e bollente con uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione.

Coperta solo da un mini top scuro, la bellissima Bianca in bianco e nero ha voluto far girare la testa a tutti. E a quanto pare ha colpito nel segno, come dimostrato dai tanti commenti innamoratissimi di molti follower. E c’è anche chi parla di infarto improvviso dopo aver visto uno scatto così sensuale! Una foto che non avrà lasciato indifferente anche il suo grande ex… lo ricordi? Si tratta di un ex calciatore dell’Inter!

Bianca Guaccero super sexy: era fidanzata con un bomber

“Per aspera ad astra“, ha scritto l’attrice e conduttrice televisiva, che forse sta preparando qualche altra sorpresa professionale che potrebbe far ammattire i suoi fan. Intanto però ha scelto di stuzzicarli con la sua incredibile bellezza, che ha lasciato tutti senza fiato. Foto del genere non passano infatti inosservate.

Chissà se le avrà notate il bomber con cui è stata fidanzata. Di chi si tratta? Di Nicola Ventola. Un uomo importante per la sua vita, con cui è rimasta in ottimi rapporti. Già nel 2019 erano stati immortalati in vacanza insieme, a 18 anni dalla fine della loro lunga relazione (durata ben cinque anni).

E anche nel 2021 i due sono ritornati alle cronache del mondo del gossip per uno scambio di battute che non è sfuggito a nessuno. Bianca ha infatti condiviso uno scatto della figlia avuta con un altro suo ex compagno, e in pochi minuti è arrivato un commento di Ventola, che le ha chiesto chi fosse quel signore. Lapidaria la risposta dell’attrice: “Sei geloso?“. Poche parole che avevano fatto ipotizzare un ritorno di fiamma. Ma per ora non sono mai arrivate conferme.