Antonella Mosetti bollente: niente intimo per l’ex del calciatore

Antonella Mosetti incanta sui social: le vacanze, la passione per il suo cane e uno scatto che fa impazzire i follower.

Antonella Mosetti è una donna bellissima e molto apprezzata dal pubblico italiano. La sua esperienza al Grande Fratello Vip ha fatto riscoprire al pubblico tutto il fascino della showgirl, che anche su Instagram con più di 700 mila followers riscuote un grandissimo successo. Fu in passato legata sentimentalmente al calciatore Matteo Guazzo, con trascorsi al Parma e una lunga carriera in Serie C.

Chiacchieratissimo anche il battibecco con Stefano Bettarini. L’ex della Ventura parlò di un flirt, mentre la bella showgirl attaccò sottolineando che si trattava di una bella vacanza mostrando di non gradire per nulla i racconti dell’ex calciatore. Carattere forte quindi, e un fisico statuario che negli scatti su Instagram esplode in tutto il suo fascino.

Antonella Mosetti: che scatti sui social

Vacanze finite anche per Antonella Mosetti, che sui social ha raccontato con foto e video le serate con gli amici e i passaggi lavorativi effettuati negli ultimi giorni. Ciò che colpisce è però l’ultimo bollente e affascinante scatto regalato ai followers. La Mosetti copre le sue splendide forme ma lascia intravedere un perfetto fisico e lo sguardo accattivante.

I fan non hanno perso occasione per esprimere tutto l’affetto nei confronti di un personaggio pubblico molto amato, che foto dopo foto dimostra di essere apprezzatissima e molto amata. E insieme agli scatti, compaiono alcuni video di danze sfrenate e movimenti affascinanti, che i follower hanno apprezzato sottolineando l’incredibile sensualità della Mosetti.