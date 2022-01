Viky Varga e Pellè cambiano sport: poi le foto da urlo in bikini

Vacanza da sogno per Viky Varga e Pellé: il calciatore cambia sport, la splendida modella mostra uno scatto da urlo.

Un amore che va a gonfie vele per la gioia dei fan. Viky Varga e Graziano Pellè sono fra le coppie più belle e amate dai fan italiani. I due sono in vacanza a Dubai e fra sport e relax raccontano i momenti della loro unione. Tutto insieme, anche l’ultima partita, nella quale non sono mancati i baci e gli abbracci. Pellè e Viki Varga hanno infatti mostrato i video di un torneo di Padel, e fra un colpo e l’altro, la coppia si è scambiata cortesie e carezze.

In una storia la modella racconta che la sua prima partita è stata entusiasmante e svela il risultato, sottolineando di aver vinto e di essere molto competitiva. Poi lo scatto che ha fatto letteralmente scatenare i fans. Una posa in cui Viky Varga mostra le sue forme e una bellezza unica.

Viky Varga fra Padel e sole: l’ultimo scatto è da impazzire

“Sono riuscita a scattare alcune foto al sole prima che Dubai fosse investita dalla pioggia”. Scrive questo la modella, e posta quattro foto che hanno raccolto una marea di reazioni e di commenti positivi. Lady Pellè, raggiante e in perfetta forma, si mostra in bikini per la gioia dei follower, che spesso la mettono al primo posto nelle classifiche di apprezzamento.

Leggi anche: Antonella Mosetti bollente: niente intimo per l’ex del calciatore

Non solo Viki però. Anche Graziano Pellè incassa commenti piccanti dal pubblico femminile, che apprezza il fascino del calciatore e in generale di una coppia molto unita e sempre pronta a raccontare al pubblico gli aspetti di una storia da sogno. b