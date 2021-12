Viky Varga fra Pellè e vacanze: gli scatti mandano in tilt i social

Viky Varga mostra gli scatti delle vacanze a Dubai e le migliori foto dell’anno che sta per chiudersi: i fan sono in delirio.

Ungherese di nascita ma italiana d’adozione. Viky Varga ha stregato Graziano Pellè, conquistando gli appassionati di calcio con la sua presenza in passato in diversi salotti. Bellissima, bionda con occhi chiari. Un fisico da favola e uno sguardo che conquista. Ha più di 600 mila followers su Instagram, sempre in attesa di nuovi scatti. Le recenti vacanze a Dubai sono state dettagliatamente raccontate con una serie di video e immagini.

La splendida modella ha anche postato i migliori momenti del suo 2021. Bikini strettissimi, un fisico impeccabile, i sorrisi di chi ha incassato la proposta di matrimonio da Graziano Pellè. Le immagini testimoniano alla perfezione i motivi per cui gli appassionati di calcio italiani siano molto attenti ai post di Viky.

Viky Varga, che scatti per la modella ungherese

Viky Varga e Pellè si sono conosciuti in Olanda quando il calciatore giocava con il Feyenoord. Lei lo ha seguito anche in Cina nell’avventura con la casacca dello Shandong Luneng e anche al ritorno in Italia a Parma. Fu lei a mostrare il gigantesco anello acquistato dal calciatore per chiederle di sposarlo, e la modella non perde occasione per mostrare gli scatti insieme all’attaccante.

Le ultime foto però hanno scatenato l’affetto dei fans, letteralmente rapiti dalla straordinaria bellezza dell’ungherese. Con il vestito bianco, ma anche in mini bikini, Viky Varga è irresistibile e il suo Natale a Dubai svela la splendida forma della modella. Si è mostrata anche in pigiama, ma la sostanza non cambia. Viky è fra le preferite degli italiani che l’hanno sempre accolta e apprezzata, facendola sentire a casa.