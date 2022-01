JUVENTUS: L’EX COMPAGNO LE PROMETTE A CR7 E LO “MINACCIA”

A qualche tifoso della Juventus probabilmente ancora non è andato giù, sia per tempistiche sia per modalità, l’addio di CR7. Negli ultimi giorni dell’ultimo mercato il portoghese ha fatto le valigie, fuggendo praticamente da Torino per tornare al Manchester United. In tanti sono rimasti spiazzati, sorpresi, dalla decisione del cinque volte Pallone d’Oro, che con la sua mossa ha lasciato un vuoto incolmabile nell’attacco di Allegri.

Non a caso in tutto il girone d’andata le difficoltà nel far gol sono state una costante negativa degli ex campioni d’Italia, che in Morata e Kean non hanno trovato l’apporto di marcature atteso. Tornando a Ronaldo, ora è un avversario dei bianconeri e chissà che già in questa stagione il portoghese non possa affrontare la Juventus. Qualora United e bianconeri dovessero avanzare in Champions, è possibile che il sorteggio possa essere beffardo. Probabile però che Ronaldo ritrovi tanti suoi ex compagni nella finale degli spareggi per andare ai Mondiali, e a quel punto starà e Chiellini e Bonucci cercare di limitarlo.

Lo stesso Bonucci, intanto, a distanza le “promette” al suo ex compagno, nel caso in cui le strade dei due dovessero incrociarsi.

Juventus, Bonucci a Ronaldo: “Tanto le prende”

Chissà quante volte si sono affrontati in allenamento Bonucci e CR7. Il difensore viterbese in un’intervista rilasciata a Rai Sport le promette, a distanza, al suo ex compagno. In caso di scontro in campo, Portogallo o United che sia, l’attaccante United non avrà vita facile. “Ci siamo sentiti e abbiamo scherzato – ha detto il numero 19 bianconero – poi dopo quello che succede in campo succederà lì. Tanto lui lo sa che le prende!“.

Uomo avvisato…