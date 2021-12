United, Ronaldo spacca lo spogliatoio: la Juve pensa alla vendetta

MANCHESTER UNITED: IL “CASO” LEGATO A RONALDO, C’È CHI SI RIBELLA- Si è trattato senza dubbio di uno dei trasferimento più importanti dell’ultima sessione estiva di mercato. Il passaggio di Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, più che da un punto di vista economico, ha rappresentato un vero boom sia mediatico sia d’immagine, anche per le modalità in cui si è concretizzato nelle battute finali della finestra trasferimenti. L’entusiasmo subito alle stelle per il ritorno del portoghese ad Old Trafford però è durato poche settimane: il tempo dei primi inciampi (soprattutto in Premier), con conseguente esonero di Solskjaer.

Con Rangnik la situazione sembra aver preso una piega maggiormente positiva, con Ronaldo che democraticamente non ha smesso mai di segnare con l’uno o l’altro allenatore. All’interno dello spogliatoio, però, c’è chi scalpita e non ha preso proprio bene la posizione di titolare inamovibile del numero 7. Si tratta di Mason Greenwood, attaccante esterno 20enne promessa dei Red Devils chiuso da Ronaldo. E il giovane, se non dovesse accumulare un minutaggio consono al suo talento, potrebbe meditare l’addio.

United, Ronaldo “spinge” Greenwood alla Juventus?

Dalla Spagna avanza questo rumors di mercato. Qualora lo United non garantisse al suo giovane talento il giusto minutaggio, allora Greenwood potrebbe valutare l’addio. E di squadre alla finestra non mancano di certo; tra queste ci sarebbe anche la Juventus. Che i bianconeri stiano pensando a una sorta di “vendetta” dopo lo scippo inglese di Ronaldo?

Oltre al club italiano anche Arsenal e Barcellona sarebbero interessati all’attaccante inglese, in attesa di capire il proprio futuro. La Juventus, va detto, sembra interessata a un altro giocatore del Manchester United: quel Martial che in stagione praticamente non si è mai visto in campo. Affare low cost per gennaio?