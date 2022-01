Sara Croce, corpo da favola e gambe in bella vista: annuncio ai fan

Sara Croce ha regalato ai fan una foto super sexy su Instagram per annunciare una splendida notizia: entusiasmo tra i suoi follower.

C’è una wag che fa perdere la testa ai tifosi di tutta Italia, pur non ‘giocando’ in Serie A. Stiamo parlando ovviamente di Sara Croce. Modella e influencer seguita da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, bionda e dal fisico perfetto, ha vissuto fin qui storie importantissime nella sua carriera, ed è stata suo malgrado al centro del gossip anche per una questione molto particolare.

Da sempre amatissima dai fan, in questi primi giorni di 2022, dopo aver posto la parola fine alle sue splendide vacanze in montagna, sulla neve, per il periodo natalizio, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha scelto di fare un bel regalo ai fan. Ha pubblicato infatti una foto sexy di altissimo livello per annunciare una notizia straordinaria.

Coperta solo da un body nero che non lascia molto spazio all’immaginazione, la bella Sara ha mostrato tutte le sue curve e il suo fascino con una posa da urlo, dando spazio anche alle sue splendide gambe. E tutto per dare ai suoi seguaci la conferma di un suo grande ritorno nella trasmissione che più di tutte le ha regalato la notorietà in questi anni.

Sara Croce, annuncio clamoroso: la foto manda in tilt il web

Il countdown è cominciato: domenica 9 gennaio Sara Croce torna in tv ad Avanti un altro, programma di Paolo Bonolis. Come già accaduto in passato, la bella Sara ricoprirà il ruolo di Bonas, già avuto in passato da altre showgirl molto famose e amate anche dai tifosi del calcio, come Laura Cremaschi.

Potremo quindi tra pochissimo tempo riammirare una delle wag più sottovalutate di tutte. Non molti ricordano infatti che Sara è fidanzata con un calciatore, seppur di non primissimo livello. Stiamo parlando di Gianmarco Fiory, napoletano classe 1990. Di ruolo portiere, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, per poi vivere una carriera tra alti e bassi in alcune gloriose società campane e non solo: dal Savona al Pavia, dalla Juve Stabia all’Arzanese.

La sua ultima avventura professionale è stata in un club di grandissima tradizione e dal progetto molto ambizioso, il Bari di De Laurentiis. Dopo una stagione non fortunata, nel luglio 2021 è però tornato sul mercato da svincolato. Attualmente è in cerca di squadra, ma nel frattempo si gode la vita con la sua splendida fidanzata, invidiato da mezza Serie A.