Federica Nargi, vacanze da sogno con Matri: che scatti in spiaggia

Federica Nargi e Matri postano le istantanee della loro vacanza: la modella e showgirl fa impazzire i fan.

Vacanze da sogno, mare, sole, costumi strettissimi e pose da sogno. Alessandro Matri e Federica Nargi sono amatissimi dai fan, che apprezzano l’unione della coppia e la bellezza dell’ex calciatore e della splendida modella e showgirl. La coppia, che strappa consensi sui social per i sorrisi e la splendida unione, continua a regalare istantanee dalla vacanza da sogno alle Maldive.

Le feste di Natale sono l’occasione per godersi un po’ di relax con le splendide figlie, ma anche un modo per sfoggiare lo splendido stato d forma. La Nargi continua infatti a conquistare estimatori e followers, e l’ultimo scatto con il marito, ex calciatore, ha mandato in tilt il web. Sorriso straordinario, un fisico da sogno, una bellezza che lascia con la bocca aperta.

Federica Nargi e Matri: followers in tilt su Instagram

Una coppia splendida. L’esempio che personaggi pubblici di calcio e spettacolo possono incontrarsi e dare vita ad unioni magiche e durature. Federica Nargi e Alessandro Matri, con le splendide figlie, sono volati alle Maldive per una vacanza da sogno. Sorrisi, abbracci, giochi in spiaggia. E intanto l’ex calciatore e la presentatrice tv mostrano fisici allenatissimi e sorrisi.

In particolare la Nargi ha incassato i complimenti in una pagina Instagram da quasi 4 milioni di followers. Ha indossato uno splendido bikini, e seduta in spiaggia, o in posa per una foto, continua a stupire. Un sorriso da favola, una bellezza travolgente e una forma invidiabile. Il resto lo fa un fascino impareggiabile, che i fan sottolineano con valanghe di commenti d’apprezzamento. E a giudicare dalle foto, i motivi sono chiari.