Un ex nel calcio e uno al GfVip: Erjona Sulejmani manda in tilt i social

Erjona Sulejmani è la ex di Dzemaili e conquistò il cuore di un concorrente del GfVip: gli ultimi scatti fanno impazzire il web.

Erjona Sulejmani divenne famosa anche per il matrimonio con il calciatore Blarim Dzemaili. Non fu difficile per lei strappare i consensi dei tifosi e gli scatti dei fotografi, rapiti da una bellezza unica e da un fascino non comune. Alta, mora, con uno sguardo accattivante e un fisico perfetto. Erjona è diventata in poco tempo una delle donne più amate dagli appassionati di calcio, sempre in attesa sui social di un nuovo scatto.

L’occasione è arrivata durante le vacanze. La Sulejmani ha regalato ai suoi 310 mila followers alcune istantanee del suo periodo di relax. Bikini strettissimi, piscina, pose accattivanti. Il resto lo fanno le immagini in costume, che evidenziano le forme di una donna bellissima. Una curiosità. Fece perdere la testa ad un concorrente del GfVip, ora nella casa più spiata d’Italia.

Erjona Sulejmani: le foto in costume fanno impazzire i fans

“Non l’ha presa bene”. Erjona Sulejmani in una recente intervista ufficializzò la fine della storia con Alessandro Basciano, ora impegnato al GfVip in un corteggiamento alla splendida Sophie Codegoni. Fu anche lui un ex calciatore, ed ebbe una storia con la splendida Erjona, poi naufragata. Lei in una recente storia afferma di essere single dal 2017, e intanto posta le istantanee del suo periodo di relax.

I fan sono letteralmente impazziti per gli ultimi scatti. Hanno apprezzato lo stato di forma impeccabile e le pose di Erjona, che si divide fra sabbia bianca, mare e piscina. E a giudicare dai commenti, tanti in italiano, il legame fra i tifosi e la ex moglie di Dzemaili è rimasto forte e non è mai tramontato. Lei lo alimenta, con alcune foto che stuzzicano i follower di una donna incredibilmente affascinante.