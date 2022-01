Diletta Leotta versione Befana: il video lascia tutti a bocca aperta

Diletta Leotta è diventata una Befana, ma solo per uno spot: il video della splendida conduttrice di Dazn accende l’entusiasmo dei tifosi.

La befana vien di notte. E se ha le sembianze di Diletta Leotta, probabilmente è accolta con un entusiasmo ancora maggiore rispetto alla simpatica vecchietta che ogni 6 gennaio porta doni, dolci e carbone a tutti i bambini italiani.

Per una volta, la splendida conduttrice di Dazn ha voluto regalare ai suoi fan un nuovo lato di se stessa. In vista dell’Epifania, si è trasformata in una splendida befana, davvero attraente e irresistibile per grandi e piccini, con una missione unica, che ha a che fare con uno sponsor da lei pubblicizzato da qualche tempo a questa parte.

“Vieni befana, ti aspetto“, “Sei stupenda anche così“, “Vuoi passare pure a casa mia?“. Sono stati tantissimi i messaggi che hanno accolto il video pubblicato sui social dalla bionda più amata nel mondo del calcio. E alcuni si sono spinti anche più avanti, mostrando un’audacia non indifferente. D’altronde, resistere alla sua sensualità, anche in queste vesti molto originali, è davvero dura per tutti.

Diletta Leotta: il video in versione befana

Forme perfette nascoste sotto un vestito insolito, che non lascia trasparire molto del suo corpo mozzafiato. Un chioma bionda impeccabile parzialmente coperta dal più classico dei cappelli a punta, da befana, appunto, o magari da streghetta. E un sorriso smagliante capace di accendere il cuore anche del più freddo dei suoi sostenitori.

Ancora una volta Diletta ha fatto centro, sorprendendo i suoi fan in una veste inedita. Il tutto per promuovere U-Power, uno degli sponsor per le quali è testimonial negli ultimi mesi.

“La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte? Non più, quest’anno ha le scarpe U-Power!“, scrive Diletta nella caption, riprendendo il più classico dei ritornelli che accompagnano ogni anno l’arrivo del 6 gennaio e della Befana, assoluta protagonista della festività che chiude definitivamente il periodo di vacanze natalizie.

Insomma, Diletta non si ferma mai e riesce a lasciare a bocca aperta tutti i suoi fan anche quando sceglie di mostrare un lato diverso di sé. Apparentemente meno sensuale e più simpatico, ma in grado comunque di accendere le fantasie di molti.