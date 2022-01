Il Barcellona perde i pezzi: dopo Messi via un altro Big

Il Barcellona ha dato avvio ad una vera e propria rivoluzione. Tra nuovi acquisti e giocatori in partenza, il club punta a cambiare pelle.

Dopo l’ufficialità di Ferran Torres, il Barcellona è al lavoro per piazzare gli esuberi. Lo scopo principale è quello di vendere i giocatori che non rientrano più nel progetto e puntare sui giovani della cantera, accompagnati da qualche innesto sul mercato. La dirigenza blaugrana vuole assolutamente tornare a competere ai livelli più alti in Spagna e in Europa. Uno degli obiettivi principali degli spagnoli per rinforzare il reparto offensivo, dopo l’addio al calcio di Aguero, è Morata. Il club, inoltre, deve fare i conti con la questione rinnovi: un pedina fondamentale della squadra non sembra intenzionata a rinnovare e il Barcellona rischia di perderlo a zero.

Barcellona, un addio quasi certo

Le strade di Dembele e il Barcellona potrebbero separarsi. L’attaccante francese, in scadenza di contratto, non sembra essere intenzionato a rinnovare con il proprio club. Le principali ragioni riguarderebbero questioni economiche: l’ex Borussia Dortmund avrebbe avanzato una richiesta di 30 milioni di euro lordi a stagione, uno stipendio superiore rispetto a quello attuale. La stella classe ’97, inoltre, ha tantissimo mercato con le principali big europee che hanno già iniziato a sondare il terreno. Il desiderio del giocatore è quello di trasferirsi al Paris San Germain, dove pare abbia mandato i suoi agenti per aspettare un’offerta da parte del club parigino.

Nel frattempo, la Juventus segue con attenzione la situazione, pronta ad approfittare di una svolta improvvisa. Il Barcellona, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello e, per cercare di convincere il francese a rinnovare, è sceso in campo anche l’allenatore Xavi.

Idea di scambio

Come riporta Ara il Barcellona starebbe pensando di intavolare una trattativa con il Manchester United. I blaugrana potrebbero offrire ai Red Devils Dembele in cambio di Martial, in rottura con il proprio club e fuori dai piani del nuovo allenatore.