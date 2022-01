Joanna Chimonides è l’ex di un noto calciatore: che fisico

Tutto quello che sappiamo su Joanna Chimonides, una delle ex wag più amate della Premier: le sue curve lasciano senza parole.

In Inghilterra è una star. E non solo perché è stata per diverso tempo una delle wag più amate in assoluto, ma anche per la sua bellezza irresistibile. Stiamo parlando di Joanna Chimonides, modella, star dei reality show, influencer ed ex fidanzata di un famosissimo calciatore.

Seguita anche da alcuni artisti italiani, tra cui Eros Ramazzotti, per le sue indubbie qualità, Joanna sa fare un po’ di tutto. E il suo talento lo dimostra ogni giorno non solo su Instagram, ma anche su TikTok, dove è diventata negli ultimi anni una vera e propria stella, tra le più amate dal pubblico.

Nata in Inghilterra il 15 ottobre 1996 sotto il segno della Bilancia, Joanna si è fatta conoscere dai sudditi di sua maestà per aver gareggiato nel 2019 all’interno del reality Love Island. In poco tempo è diventata uno dei personaggi più amati del Regno Unito. Tra l’altro, era già molto conosciuta per la sua storia negli anni passati con un famoso calciatore inglese.

Joanna Chimonides: foto da urlo per l’ex lady Chilwell

Laureata in psicologia presso l’Università di Leicester, è stata fidanzata proprio con un ex calciatore delle Foxes, Ben Chilwell, oggi al Chelsea. Proprio in questo periodo è diventata una delle wag più amate in assoluto, guadagnando ulteriore fama e un mare di follower pronti a seguirla sui social per regalarle migliaia e migliaia di like.

Bionda, simpaticissima e dotata di un fisico pazzesco, su Instagram ha fatto negli ultimi giorni il pieno di consensi grazie a delle sensualissime foto in costume, ricordi delle sue ultime vacanze nel paradiso terrestre delle Maldive. Inutile sottolineare come, più che il paesaggio, ad attirare l’attenzione dei fan siano state proprio le sue curve pericolose e sexy.

Amante degli animali, ma anche dei viaggi, dopo la storia con Chilwell sembra essersi allontanata dal mondo del calcio, forse per non ripetere gli errori commessi in passato. Tuttavia, la sua bellezza è tale da attirare le attenzioni di tantissimi protagonisti del campionato inglese. E chissà che qualcuno prima o poi non possa riuscire a rubare nuovamente il suo cuore.