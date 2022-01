I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare dell’ 8 gennaio 2022

Buongiorno a tutti e buon sabato; dopo aver subito colpito il bersaglio grosso, nel primo appuntamento del 2022, questo week end, ci riproviamo. Malgrado in questi 15 gg a cavallo delle feste, abbiamo preferito non puntare, in alcuni campionati, si sono comunque giocate diverse gare e le sorprese non sono mancate. In questo primo week-end di gennaio, sono diverse le partite interessanti da seguire, almeno per chi scommette.

Le partite del week end

In Italia a causa del turno infrasettimanale, si tornerà a giocare soltanto domani, ma nel resto d’Europa ci sono comunque cose interessanti da analizzare. In Spagna occhi puntati su Granada-Barcellona e Real Madrid-Valencia, mentre in Portogallo la nostra attenzione la sposteremo su, Estoril-Porto. In Francia il Lille, se la vedrà con il Lorient, mentre in Germania invece, visto che anche stavolta, il Bayern giocherà domenica, spostiamo la nostra attenzione sulla gara di Francoforte, che vedrà impegnati i giallo-neri del Dortmund, contro i padroni di casa dell’Eintracht.

I consigli di calciopolis per le scommesse odierne

Scendiamo ora, nei particolari del nostro pronostico:

Oggi, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo deciso di prendere in considerazione, gare che si giocano in questi 4 campionati europei: Portogallo, Spagna, Germania e Francia.

Queste le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Real Madrid-Valencia

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Estoril-Porto

Lille-Lorient

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 8 gennaio 2022. Si tratta di una cinquina a quota 9, strutturata su tutti pronostici multi-gol casa, da giocare entro le 15:00 di oggi

Ecco i nostri consigli per le vostre scommesse odierne:

Real Madrid-Valencia: multi-gol casa 2-3

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: GG

Estoril-Porto: X2 e multi-gol 1-3

Lille-Lorient: 1X e multi-gol 2-4

Gli altri consigli del week-end

