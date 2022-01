Juventus e Roma, sfida a suon di milioni: entrambe vogliono proprio lui

Il pilota è un colosso che potremmo vedere in Serie A. Juventus e Roma si contendono la stella della Bundesliga che potrebbe avere qualche offerta interessante nei prossimi giorni, la sua avventura in Germania sta per terminare scegliendo probabilmente la nostra Serie A.

È un uomo che ama volare, sta prendendo vari brevetti e spesso ha collaborato proprio con la Polizia. Un difensore, dunque, con grande sensibilità, che ama suonare… la fisarmonica nel tempo libero, e non ama molto i social. Un alieno nel calcio odierno, che in Germania ha messo radici e potrebbe presto lasciarla.

I centrali di peso diventano una forza da considerare in questo calcio mercato, sono merce rara che attraggono e possono dare sostanza e qualità alla difesa.

Martin Hinteregger è uno stopper di stampo antico, un elemento difficile da superare e soprattutto con la testa sulle spalle. Il difensore austriaco lo abbiamo ammirato ad Euro2020 quando si incollò praticamente a ogni forma di attaccante italiano che si muoveva dalle sue parti. Bloccato, murato e ben controllato, non a caso i gol dell’Italia arrivarono con due azioni frutto della qualità dei singoli come Chiesa e Pessina.

Martin Hinteregger è stato un calciatore davvero importante per la sua nazionale e, in generale, per quella edizione degli europei.

Juventus e Roma, è guerra aperta per il pilota

Il centrale milita da anni nell’Eintracht Francoforte, in Bundesliga spesso e volentieri diventa protagonista, oltre che per le buone partite, anche per la presa di posizione su alcuni temi. L’austriaco ha cercato di sensibilizzare sull’uso dell’alcool mettendo in guardia i suoi stessi colleghi calciatori.

Calcisticamente, dopo gli esordi con il Salisburgo, è arrivato in Germania con il Borussia ‘Gladbach: solo dieci partite per lui e un trasferimento più concreto nell’Augusta, dove ha giocato ottime partite che lo hanno così portato all’Eintracht, squadra che lo ha accolto nel 2019.

Non è un caso che sul mercato scattano spesso delle sirene in direzione Francoforte. Martin Hinteregger è stato seguito a lungo dalla Roma, a luglio poteva davvero uscire qualcosa di concreto ma non se ne fece nulla. Il centrale servirebbe ancora oggi a Josè Mourinho: non ha i piedi di un brasiliano, ma di testa le prende tutte e in fase difensiva ai giallorossi servirebbe davvero un elemento con questa capacità aerea.

La Juventus ha effettuato qualche timido sondaggio, occhio alla Fiorentina e alla Lazio che ha bisogno di qualche difensore per rimpolpare la rosa. Il costo per il cartellino non dovrebbe essere proibitivo: l’austriaco vola sulla Serie A, non sarà di certo l’Eintracht a porre un freno.