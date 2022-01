I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 9 gennaio 2022

Buongiorno a tutti e buona domenica. Come detto ieri, il palinsesto di questo inizio anno, visti anche poi i risultati che ci sono stati nelle gare festive, si presenta davvero molto interessante. Dopo il turno infrasettimanale, che ha portato risultati a dir poco sorprendenti, il campionato torna subito nel vivo con 2 match da circoletto rosso. A Milano infatti, l’Inter capolista, se la dovrà vedere con l’unica squadra che, nel girone di andata appena conclusosi, l’ha battuta con un secco 3 a 1, mentre a Roma, andrà in scena un’altro grande classico come Roma-Juve. Due partitissime che attireranno l’attenzione di tutti ma che per noi, non sono decisamente, di facile lettura; Proprio per questo motivo, in Italia punteremo i riflettori solo su Napoli-Samp. In Grecia invece, la nostra attenzione andrà su Olympiacos-Asteras , in attenzioneremo Francia su Lione-Psg, mentre in Portogallo prenderemo in considerazione su Benfica-Pacos Ferreira. Proviamo ora, come sempre, a strutturare una multipla vincente, coprendo con l’opzione doppia chance, anche qualche eventuale sorpresa. Oggi abbiamo deciso di prendere in considerazione, alcune gare che si giocano in 3 dei campionati europei più importanti: Italia, Grecia,Portogallo e Francia

Queste come detto, sono le 4 gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Olympiacos-Asteras Tripoli

Lione-PSG

Benfica-Pacos Ferreira

Napoli-Sampdoria

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis sulle scommesse di oggi

la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 9 gennaio 2022. Si tratta di una quaterna a quota 8, con inizio alle ore 14:00 di oggi

Olympiacos-Asteras Tripoli:1X e multiu-gol 1-3

Lione-PSG: GG

Benfica-Pacos Ferreira: multi-gol casa 2-3

Napoli-Sampdoria: multi-gol casa 2-3

Gli altri consigli del week-end

Se oltre a quella in questa pagina, siete interessati ad altre proposte o se preferite, puntare su giocate a moltiplicatore piu’ alto, potete seguire i miei consigli anche sul canale Telegram, cliccando da mobile, sul link qui sotto: