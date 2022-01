Inter, che colpo: arriva un big, firma ed ufficialità a breve

L’Inter sta per piazzare il primo colpo del 2022. Il giocatore è già a Milano per procedere alle visite mediche e alla firma del contratto.

Mentre proseguono incessanti le voci di un possibile ritorno all’Inter di Lukaku, provocate dalle parole dell’attaccante blues in un intervista, la dirigenza nerazzurra è a un passo dall’ufficializzare un nuovo colpo in entrata. L’Inter, dopo aver ripreso il pieno controllo sul campionato, punta a difendere il primo posto e lo scudetto conquistato lo scorso anno fino a fine stagione. Nonostante ciò, i nerazzurri mantengono sempre uno sguardo in prospettiva studiando i possibili colpi per il futuro. Proseguono, infatti, le trattative con il Sassuolo per portare a Milano Scamacca, Frattersi e Raspadori.

Inter, la porta è blindata

Onana, con ogni probabilità, sarà il nuovo numero 1 della porta nerazzurra. Il portiere camerunense, tramite un volo privato, è sbarcato a Milano in gran segreto. L’Inter aveva trovato già da tempo l’accordo con l’entourage del giocatore che a fine stagione lascerà l’Ajax a parametro zero. Il classe ’96 si trasferirà effettivamente all’Inter solo a partire dal prossimo 1 luglio. Nel frattempo, Onana prenderà parte alla Coppa d’Africa e, in seguito, terminerà la stagione in Olanda con l’Ajax.

Il portiere camerunense, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, firmerà il nuovo contratto con l’Inter nei prossimi giorni. Dopo 142 presenze con la maglia dell’Ajax, il giovane numero 1 è pronto a lasciare l’Olanda per approdare nella realtà europea.

Quale futuro per Handanovic ?

Resta da capire, adesso, quale sarà il futuro di Handanovic, numero 1 nerazzurro e attuale capitano. Il contratto del portiere sloveno scade nel corso della prossima estate ma il suo rinnovo non sembra essere una priorità per la dirigenza, come confermato dal possibile arrivo di Onana. L’unica possibilità per vedere Handanovic vestire ancora la maglia dell’Inter, è quella di accettare un ridimensionamento del suo ruolo e di fare il secondo a Onana.