Le big di A sul gioiello del Marsiglia: chi è la stella che incanta tutti

Il Marsiglia, così come tante altre compagini in giro per l’Europa, ha il grande dubbio se cedere il suo talento a gennaio oppure attendere la fine del contratto a giugno. La squadra francese non è riuscita a far firmare il rinnovo contrattuale al suo gioiello, incomprensioni e malumori hanno fatto il resto.

Il talento del Marsiglia è sempre più osservato, un’occasione ghiotta per chi vuole rinforzare il reparto centrale senza troppi sforzi. Giovane, talentuoso e con una quotazione non impossibile. Il calciatore può giocare sia in difesa che a centrocampo. La sua polivalenza è importante: è seguito da molti club in Europa per le sue doti tattiche, ha davvero l’imbarazzo della scelta. Premier League, Serie A e Liga hanno le attenzioni ben rivolte al 22enne.

Boubacar Kamara si presenta più che bene agli operatori del mercato, che vorranno fare un gran colpo già a gennaio. Il centrocampista francese rappresenta una delle tante occasioni da non perdere, Kamara è un altro di quei calciatori che vanno in scadenza contrattuale nel giugno 2022.

L’OM non ha più il fascino di un tempo, eliminata in malo modo dall’Europa League si ritroverà a febbraio in Conference. Nella Ligue 1 le cose vanno pure peggio, Kamara ha già espresso il desiderio di vivere esperienze calcistiche senza dubbio più stimolanti.

Offerte rifiutate e da rifiutare

La prima squadra che si è mossa su Kamara è stata il Newcastle. La nuova proprietà degli inglesi non ha certamente problemi di denaro, spingendosi a offrire dieci milioni di euro per il cartellino del calciatore a gennaio. Offerta rifiutata dal Marsiglia, così come da Kamara che non pensa – almeno al momento – a diventare il leader di una squadra ancora tutta da costruire.

Il centrale non manca di personalità e vorrà una compagine già pronta per lottare e con ambizioni conclamate. Una squadra con blasone da poter rilanciare, al massimo. L’opzione Roma, in questo caso, cade a pennello, i giallorossi stanno cercando rinforzi a centrocampo e il nome di Kamara rimane sempre molto considerato. Il francese non disdegnerebbe la guida di Josè Mourinho e per caratteristiche tecniche si sposerebbe bene con la mediana giallorossa.

Alcuni punti possono far sperare i tifosi. Jordan Veretout da francese ne faciliterebbe l’ambientamento, Roma e Marsiglia sono club amici, lo dimostrano gli affari Pau Lopez e Under ora in Francia.

Il Milan appare un po’ dietro nelle gerarchie, sembrava aver superato tutti qualche settimana fa ma sta puntando su altri elementi per la sua mediana. Il sondaggio della Juventus è stato timido, i bianconeri a centrocampo prima devono cedere e sfoltire ingaggi se vogliono trovare nuova linfa.